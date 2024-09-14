KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Kartal İlçe Sınırları İçerisinde Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İlanı

1. İdarenin;

Adresi: Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 Kartal / İSTANBUL



İletişim: 216 280 58 25 e-posta:cevre@kartal.bel.tr

2. İhale Konusu;

İşin;

Niteliği Türü ve Miktarı: Kartal İlçe Sınırları İçerisinde Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi.



Yapılacağı Yer: Kartal İlçe Sınırları



Süresi: 12 Ay



Kiralama süresi, Sözleşme sonrası imzalanan İşyeri Teslim Tutanağı tarihinden itibaren 12 aydır.



Tahmin edilen Bedeli: 52.800,00 TL+KDV



Geçici Teminatı: 1.584 TL

3. İhalenin ;

Yapılacağı Yer: Kartal Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu



Tarih ve Saat: 26 Eylül 2024 – 14.30



Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45 maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler;

a. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,

b. 2024 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı.

d. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b). (c) ve (d)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f. Geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,

g. Kartal Belediyesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,

h. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletnameile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.

i. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi,

j. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.

5. İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

6. İhale dokümanı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden 500 TL (BeşYüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

7. İsteklilerin 26/09/2024 Perşembe günü 12.00’a kadar istenilen evrakları İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne teslim etmeleri ve ihale saatinde Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN02089297