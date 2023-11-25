×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ

KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 00:00

.

KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
Sıra NoVergi Kimlik NoT.C.Kimlik NoAd Soyad / Unvanİhbarname Fiş NoVergilendirme DönemiAna Vergi KoduVergi KoduVergi TutarıCeza V.KoduCeza TutarıAdres
13251181259 EGEM HURDA METAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2023052913MDQ0000002202201202212001000101.909.880,3330805.729.640,99ADALET MAH. MANAS BLV. 39 3408 BAYRAKLI İZMİR
23251181259 EGEM HURDA METAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ2023053013MDQ0000015202201202203003300331.119.660,5630803.358.981,68ADALET MAH. MANAS BLV. 39 3408 BAYRAKLI İZMİR
Karşıyaka Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, yukarıda Adı ve Soyadı/Unvanı yazılı bulunan gerçek kişi mükellef adına tanzim olunan Vergi/Ceza İhbarnamesi, adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmaması, ayrıca bu kişinin bilinen adresinde de bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103. ve 106. maddelerine göre, ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenler hakkında ise iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01938914

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01938914#İlangovtr