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KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
|Sıra No
|Vergi Kimlik No
|T.C.Kimlik No
|Ad Soyad / Unvan
|İhbarname Fiş No
|Vergilendirme Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|Vergi Tutarı
|Ceza V.Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|1
|3251181259
|EGEM HURDA METAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023052913MDQ0000002
|202201202212
|0010
|0010
|1.909.880,33
|3080
|5.729.640,99
|ADALET MAH. MANAS BLV. 39 3408 BAYRAKLI İZMİR
|2
|3251181259
|EGEM HURDA METAL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|2023053013MDQ0000015
|202201202203
|0033
|0033
|1.119.660,56
|3080
|3.358.981,68
|ADALET MAH. MANAS BLV. 39 3408 BAYRAKLI İZMİR
|Karşıyaka Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, yukarıda Adı ve Soyadı/Unvanı yazılı bulunan gerçek kişi mükellef adına tanzim olunan Vergi/Ceza İhbarnamesi, adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmaması, ayrıca bu kişinin bilinen adresinde de bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103. ve 106. maddelerine göre, ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenler hakkında ise iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01938914