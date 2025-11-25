KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güncelleme Tarihi:
|1
|10******84
|AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM,KIRT,MAK,TİC,LTD,ŞTİ,(K,T, Mehmet BİLGİN TC:15544139710)
|01/2022-12/2022
|3080
|3.064.422,75
|2024072366MCg0000006
|2024071614MDO0001295
|Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Dış Kapı No:47 B İç Kapı No:3304 Bayraklı/İzmir
|2
|46******83
|62*******90
|YAVUZ IŞIK
|01/2022-12/2022
|1084
|2.587.412,01
|2025110766MCj0000005
|2025110714MDR0000034
|Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya
|3
|46******83
|62*******90
|YAVUZ IŞIK
|01/2022-12/2022
|0010
|2.549.174,39
|2025110766MCj0000005
|2025110714MDR0000034
|Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya
|4
|46******83
|62*******90
|YAVUZ IŞIK
|01/2022-12/2022
|3080
|7.647.555,42
|2025110766MCj0000005
|2025110714MDR0000034
|Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya
|5
|46******83
|62*******90
|YAVUZ IŞIK
|01/2022-03/2022
|3080
|5.492.862,21
|2025110766MCj0000005
|2025110714MDR0000033
|Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya
|6
|46******83
|62*******90
|YAVUZ IŞIK
|01/2022-01/2022
|3080
|4.258.823,61
|2025110766MCj0000005
|2025110714MDR0000057
|Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya
|Karşıyaka Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, yukarıda Adı ve Soyadı/Unvanı yazılı bulunan gerçek/tüzel kişi mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri, gerçek/tüzel kişiler ile bunların kanuni temsilcisi, ortağı, varisi ve müteselsil sorumlularının adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmaması ayrıca, bu kişilerin bilinen adresinde de bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V,U,K,'nun 103, ve 106, maddelerine göre, ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenler hakkında ise iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur,
