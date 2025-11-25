×
KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 00:00
KARŞIYAKA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
SIRA
NO		VERGİ NUMARASITC KİMLİK NOAD SOYAD/UNVANDÖNEMİVERGİ NEV’İVERGİ MİKTARICEZA NEV’İCEZA MİKTARIANA TAKİP NOTAKİP NOAdres
110******84 AYAZ GLOBAL ORGANİZASYON AKARYAKIT İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK HIRDAVAT TEM,KIRT,MAK,TİC,LTD,ŞTİ,(K,T, Mehmet BİLGİN TC:15544139710)01/2022-12/2022  30803.064.422,752024072366MCg00000062024071614MDO0001295Adalet Mahallesi Manas Bulvarı Folkart Towers Dış Kapı No:47 B İç Kapı No:3304 Bayraklı/İzmir
246******8362*******90YAVUZ IŞIK01/2022-12/202210842.587.412,01  2025110766MCj00000052025110714MDR0000034Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya
346******8362*******90YAVUZ IŞIK01/2022-12/202200102.549.174,39  2025110766MCj00000052025110714MDR0000034Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya
446******8362*******90YAVUZ IŞIK01/2022-12/2022  30807.647.555,422025110766MCj00000052025110714MDR0000034Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya
546******8362*******90YAVUZ IŞIK01/2022-03/2022  30805.492.862,212025110766MCj00000052025110714MDR0000033Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya
646******8362*******90YAVUZ IŞIK01/2022-01/2022  30804.258.823,612025110766MCj00000052025110714MDR0000057Hocacihan Mah, Evliyagil Sk, A Blok 7/2 Selçuklu /Konya
Karşıyaka Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, yukarıda Adı ve Soyadı/Unvanı yazılı bulunan gerçek/tüzel kişi mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri, gerçek/tüzel kişiler ile bunların kanuni temsilcisi, ortağı, varisi ve müteselsil sorumlularının adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmaması ayrıca, bu kişilerin bilinen adresinde de bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V,U,K,'nun 103, ve 106, maddelerine göre, ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Vergi Dairesine bizzat veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde, kendisine süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenler hakkında ise iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur,

#ilangovtr Basın no ILN02342580