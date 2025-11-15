T.C. KARŞIYAKA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

14.11.2025

Sayı : E.31123752-2025/551-Ceza Dava Dosyası

Konu :

İLAN

Sanıklar ATABEK ISMAILOV, Ahmet ve Yagshygul oğlu, 31/08/1994 Türkmenistan doğumlu. FATUMA MASHAKA HASSAN, Mashaka ve Asha kızı, 02/06/1989 Dodoma/ Tanzanya doğumlu, Ankara, Etimesgut, Atayurt nüfusunda kayıtlı. PACIFIQUE NIYONKURU, Rwabıgwı Argenıs ve Dusabe Jeannette oğlu, 11/07/1996 Ruanda doğumlu.

Sanıklar hakkında Nitelikli Dolandırıcılık eylemi nedeniyle mahkememizce yapılan yargılaması sonunda, Görevsizlik Kararı verilmiş olup,

Sanıkların bilinen en son adreslerineçıkarılan tebliğ evraklarının bila tebliğ iade edildiği, UYAP kayıtlarında yapılan sorgulamada şahısların mernis adresinin bulunmadığı,anlaşılmakla, kararınilgililereilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY. nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Sanıkların kararın tebliğ tarihinden başlayacak 2 haftalık süre içerisinde mahkememize ya da herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yolu ile istinaf yasa yoluna başvurma haklarını kullanabileceği,

İlanen duyurulur.14/11/2025

#ilangovtr Basın no ILN02336143