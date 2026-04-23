KARŞIYAKA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KARŞIYAKA

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

27.03.2026

Sayı : E.76069071-2025/564-Ceza Dava Dosyası

Konu :İLAN

Sanık GUSTA MASUWA hakkında müşteki ANGOLA 1998 doğumlu Kıakoloka ve Nsamba kızı MAWETA KIAKOLOKA JOSEFINA 'ya yönelik Kasten Yaralama eylemi nedeniyle mahkememizce yapılan yargılaması sonunda,

Sanık GUSTA MASUWA hakkında TCK 86/1, 87/3, 29, 62 maddeleri gereğince 1 Yıl 4 Ay 20 Hapis cezası ile cezalandırılmasına ve CMK nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 231/8 maddesi gereğince 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilmiş olup,

Sanık GUSTA MASUWA müdafii Av. Mısra TİRTOM EMİRLER tarafından bu karara karşı istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.

Müşteki MAWETA KIAKOLOKA JOSEFINA' nın yargılama aşamasında adresine ulaşılamamış olup, bilinen en son adresi olan İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile yapılan yazışma üzerine sistemde kayıtlı adresinin bulunmadığı tespit edildiğinden GEREKÇELİ KARAR ve İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİNİN müştekiye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 SY. nın 29. Maddesine göre ilan metni gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliğ tarihinden başlayacak iki haftalık süre içerisinde mahkememize ya da herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe ile başvurarak ya da sözlü olarak başvurup tutanağa geçirilmesi yolu ile istinaf yasa yoluna başvurma hakkını kullanabileceği,

İlanen duyurulur.

República da Turquia

Karşıyaka

6º Tribunal Criminal de Primeira Instância de Karşıyaka

N.º do Processo: E.76069071-2025/564-Processo Criminal 27 de março de 2026

Assunto:

ANÚNCIO

Após o julgamento realizado pelo nosso tribunal contra o arguido ré/réu GUSTA MASUWA pelo ato de lesão intencional contra a queixosa MAWETA KIAKOLOKA JOSEFINA, nascida em ANGOLA em 1998, filha de Kiakoloka e Nsamba,

A arguida (ré/réu) GUSTA MASUWA foi condenada a 1 ano, 4 meses e 20 dias de prisão, de acordo com os artigos 86/1, 87/3, 29 e 62 do Código Penal Turco, tendo o anúncio da sentença sido adiado de acordo com o artigo 231/5 do Código de Processo Penal, sendo-lhe também imposta liberdade condicional por um período de 5 anos, de acordo com o artigo 231/8,

A advogada de defesa do arguido (ré/réu)GUSTA MASUWA, Mısra TİRTOM EMİRLER, interpôs recurso desta decisão,

Considerando que a queixosa, MAWETA KIAKOLOKA JOSEFINA, não pôde ser localizada na sua morada durante o julgamento, e que a correspondência com a Direcção Provincial de Gestão da Migração de Izmir, a sua última morada conhecida, revelou que a sua morada não estava registada no sistema, decidiu-se que a SENTENÇA FUNDAMENTADA e o PEDIDO DE RECURSO fossem entregues à queixosa através de aviso público,

De acordo com o Artigo 29º da Lei nº 7201, o anúncio será considerado entregue 15 dias após a data da sua publicação no jornal,

O direito de recurso pode ser exercido no prazo de duas semanas a contar da data de notificação da decisão e do pedido de recurso, mediante apresentação de requerimento escrito ou oral ao nosso tribunal ou a qualquer Tribunal Criminal de Primeira Instância, o qual poderá ser registado em ata,

Fica por este meio anunciado.

#ilangovtr Basın no ILN02454442