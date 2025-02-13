KARŞIYAKA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. KARŞIYAKA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

11.02.2025

Sayı : 2024/489 Esas

Konu : İlan hk,

HÜLYA AKYILDIZ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ERGÜN ÇELEBİ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11.02.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 31726872084

ADI SOYADI : ERGÜN ÇELEBİ

BABA ADI : AVNİ

ANA ADI : DİLŞAH

DOĞUM TARİHİ : 05/02/1950

DOĞUM YERİ : AZNAFER

İKAMETGAH ADRESİ :

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