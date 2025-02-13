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KARŞIYAKA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

KARŞIYAKA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 00:00

İLAN
T.C. KARŞIYAKA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

11.02.2025

Sayı : 2024/489 Esas
Konu : İlan hk,

HÜLYA AKYILDIZ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ERGÜN ÇELEBİ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11.02.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 31726872084
ADI SOYADI : ERGÜN ÇELEBİ
BABA ADI : AVNİ
ANA ADI : DİLŞAH
DOĞUM TARİHİ : 05/02/1950
DOĞUM YERİ : AZNAFER
İKAMETGAH ADRESİ :

 

#ilangovtr Basın no ILN02172063