KARŞIYAKA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
İLAN
T.C. KARŞIYAKA 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
11.02.2025
Sayı : 2024/489 Esas
Konu : İlan hk,
HÜLYA AKYILDIZ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ERGÜN ÇELEBİ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11.02.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 31726872084
ADI SOYADI : ERGÜN ÇELEBİ
BABA ADI : AVNİ
ANA ADI : DİLŞAH
DOĞUM TARİHİ : 05/02/1950
DOĞUM YERİ : AZNAFER
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr Basın no ILN02172063