KARŞIYAKA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. KARŞIYAKA

3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

01.07.2025

Sayı : E.47541039-2024/259-Ceza Dava Dosyası

İLAN

DOSYA NO : 2024/259 Esas

KARAR NO : 2025/310 Karar

Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/05/2025 tarihli ilamının sanığı, Korhan ve Nezaket oğlu, 15/03/2003 doğumlu, BAHA KURTULUŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 01/07/2025

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