KARS SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KARS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/196 Esas



DAVALILAR : BÜLENT PERİNCEK

Davacılar Celal Güneşal , Menzer Öztürkler ve Menzure Güngören tarafından Kars İli Merkez İlçesi, Dikme Köyü104 ada 287, 358 parsel, 107 ada 223, 241, 245, 248 parsel, 113 ada 62 parsel, 115 ada 23,24 parsel, 117 ada 56 parsel, 118 ada 221, 223 parsel, 121 ada 190 parsel, 127 ada 15, 16 parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesi için dava açmış olup davanın duruşması 12/09/2024 günü saat 10:20'ye bırakılmış, davalı Sadettin ve Ayten'den olma, 16/05/1975 doğumlu BÜLENT PERİBÇEK yapılan araştırmada aktif bir adresinin belirlenemediği anlaşıldığından davalıya '' ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermesi, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarını sunması, cevap vermesi çok zor yahut imkansız olduğu taktirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurması halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayıgeçmemek üzere ek bir süre verilebileceği, cevap vermediği taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı '' hususu 7201 sayılı TK 28. ve devamı uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02079049