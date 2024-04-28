İLAN



KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/210

KARAR NO : 2024/47



Davacı KARAYOLLARI 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



H Ü K Ü M :



1-Davanın KABULÜNE, Kars İli Merkez İlçesi Dikme Köyü 114 ada 373 nolu parsel sayılı490,37m2 lik taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin 21.967,15 TL olduğunun TESPİTİNE,



2-Tespit edilen Kamulaştırma bedelinin dava tarihinden itibaren kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faizi ile birlikte davacı kurumundan tahsili ile davalı tarafa ödenmesine,



3-21.967,15 TL olarak tespit edilen kamulaştırma bedelinin kararla birlikte kesinleşmesi beklenmeden davalı taraflara tapudaki hisseleri oranında veraset ilamındaki payları gözetilerek ödenmesine, bu hususta Kars Ziraat Bankasına müzekkere yazılmasına, tapu kaydında takyidat varsa bedele yansıtılmasına, ödeme yapılmış olması halinde tekerrür hususunun infazda gözetilmesine,



4-Kars ili, Merkez İlçesi Dikme Köyü 114 ada 373 parsel numaralı taşınmazın davalı ve dahili davalıların hissesine düşen 490,37 m² lik kısmın tapu kaydının iptali ile Karayolları Genel Müdürlüğü lehine YOL OLARAK TERKİNİNE, tüm takyidatlarından ari olarak idare adına TESCİLİNE, (Fen bilirkişisinin çizmiş olduğu 23/01/2023 tarihli rapor ve krokinin karar eki sayılmasına)



5-Karardan bir suretin İİK 28 uyarınca Kars İl Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,



6-Kararın gereğinin yerine getirilmesi için karardan bir nüsha eklenerek Kars Tapu Müdürlüğü'ne resen müzekkere yazılmasına, (müzekkereye Fen bilirkişisinin çizmiş olduğu 23/01/2023 tarihli rapor ve krokinin eklenmesine),



7-Güncel tapu kaydının, ölü maliklerin mirasçılık belgelerinin kararın eki sayılmasına,



8-Taşınmazın tapu kaydı üzerinde varsa haciz, ipotek vb. mükellefiyetlerin, bedele yansıtılmasına,



9-Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,



10-Davacı tarafça yapılan yargılama giderinin 2942 sayılı yasanın 29. maddesi gereğince kendi üzerinde bırakılmasına,



11- Dahili Davalı Murat Bozkurt tarafından 11,50 TL yargılama giderinin davacı kurumdan alınarak dahili davalıya verilmesine,



12-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12055/17 numaralı başvuru sonucu verilen 23/10/2018 tarihli kararı ve Anayasa Mahkemesinin 2016/9364 başvuru numaralı, 01/06/2019 gün 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararı da göz önüne alınarak, davacı idare lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,



13-Dahili davalı Murat Bozkurt ve Cihan, Nazan Başbozkurt Kayyımı Rahmi Toktaş dava ve duruşmalarda kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihindeki AAÜT Gereğince hesaplanan 6.886,52 TL vekalet ücretinin davacı kurumdan alınarak davalıya verilmesine,



14-HMK'nun 333/1 maddesi uyarınca, artan gider avansının, yatıran tarafa iadesine,



Dair, Karar davacı Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü tarafından istinaf edilmiş olup, kararın ve istinaf dilekçesinin yargılama aşamasından beriaramalara rağmen davalılar TÜRKAN CORNİA ve HAKAN BAŞBOZKURT'a tebliğ edilemediğinden; Kararın ve istinafdilekçesininTÜRKAN CORNİA ve HAKAN BAŞBOZKURT'ailan tarihinden itibaren 2 haftaiçerisinde istinaf etmeniz veya istinafa cevap vermeniz, vermediğiniz takdirde dosyanın bu haliyleErzurum Bölge Adliyesine gönderileceği, Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.18/04/2024

#ilangovtr Basın no ILN02022933