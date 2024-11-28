T.C. KARS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:2022/270

Davacısı, Ahmet Saraçlı, Birgül Tözümoğlu, Bülent Saraçlı, İsmet Saraçlı, Mehmet Saraçlı, Savaş Saraçlı ile Davalı Maliye Hazinesi ve Çakmak Köyü Tüzel Kişiliği arasında mahkememizde görülmekte olan Tescil davası kapsamında Kars İli, Merkez İlçesi, Çakmak köyü 143 ada 1 ve 2 parsel, 144 ada 1 parsel sayılı taşınmaz bulunan, krokide A harfi ile gösterilen ve alanı 631.50 m²'lik alanı kapsayan (tescil harici bırakılan) taşınmazın; TMK'nın 713. Maddesi gereğince davacı adına tescili talep edildiğinden bu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ve tescile itiraz edenlerin; ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/270 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği süre içerisinde müracat edilmediği takdirde; yapılacak yargılama sonucunda taşınmazın davacılar adına tescil edilebileceği hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02130349