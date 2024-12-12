T.C. KARS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/330

KARAR NO : 2021/528

İ L A N

5607 sayılı Yasa'ya muhalefet suçundan sanık Sakhavat AKHUNDOV (Akif oğlu, 02/10/1967 doğumlu) hakkında mahkememizin 03/06/2021 tarih, 2016/330 esas, 2021/528 sayılı kararı 5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 10 ay hapis ve 20 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı TCK'nın 51/1.maddesi uyarınca hapis cezasının ertelenmesine, 1 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına kararı verildiği, mahkememizce verilen karar, katılan kurum Gümrük Müdürlüğü vekili tarafından istinaf edilmiş olup; hem kararımız hem de mahkememiz hükmü sanığın bildirmiş olduğu adres itibariyle kendisine tebliğ edilemediği, yurt dışı adresine de tebligat yapılamadığı,gerekçeli kararın ve katılan kurum vekiline ait istinaf başvuru dilekçesinin sanığa tebliğ edilme imkanının bulunmadığından gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği, aynı süre içerisinde katılan kurum vekilinin istinaf başvurusuna cevap verebileceğiniz İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02138472