KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Anadolu Yakasında Bulunan Yollarda Sel Hasarlarının Giderilmesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1066956

1-İdarenin a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal KAĞITHANE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2123125000 - 2123125070 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Anadolu Yakasında Bulunan Yollarda Sel Hasarlarının Giderilmesi İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : Takriben 12.000 metreküp kazı işleri, 2.000 metreküp beton, 1.000 metreküp moloz taş inşaat, 1.500 metreküp kırmataş dolgu, 100 ton demir, 200 metre Köprü genleşme derzleri ve diğer işlerin yapılması yapım işleridir

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Anadolu Yakasında Bulunan Devlet ve İl Yolları ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 330 (ÜçyüzOtuz) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.11.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/V GRUP : KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği'dir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Ø 80 CM ÇAPINDA HER BOYDA YERİNDE DÖKME KAZIK YAPILMASI (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)(BOŞ FORAJ KAZISI YAPILMASI VE FORAJ KAZISININ DEPOYA TAŞINMASI DAHİL) 5,1022852% 6,9030917% 3 HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE) 1,1708296% 1,5840635% 1 HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (ORTA REFÜJ VE YARMA HENDEĞİ) (SATIN ALINAN C30/37 HAZIR BETONU İLE) (İŞ BAŞINDA) (KAZI, NAKLİYELER vs. HER ŞEY DAHİL) 5,1016884% 6,9022843% 3 HER TÜRLÜ İNŞAATTA (KİRİŞLİ VE KUTU MENFEZLER, KÖPRÜLER VE BETONARME KAZIK HARİÇ, PLAK VE KOMPOZİT MENFEZLER DAHİL) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) 5,3600737% 7,2518644% 3 KUTU MENFEZLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) 10,9589923% 14,826872% 6 OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT (HAZIR BETON HARCI İLE) 6,0435485% 8,1765657% 3 OCAK TAŞIYLA İSTİFSİZ TAŞ DOLGU(TAŞIMALAR DAHİL) 5,9517094% 8,0523127% 3 PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI(Herşey Dahil) 1,0400852% 1,4071741% 1 MENFEZLERDE 6 M VE DAHA KÜÇÜK GÖZ AÇIKLIKLARI İÇİN DÖŞEME, KİRİŞ VE KEMER TAŞIYICI İSKELELER (KOMPOZİT MENFEZLER HARİÇ) 0,552088% 0,7469426% 1 DEMİR İMALATIN İKİ KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA İLE BOYANMASI 7,5461856% 10,2095452% 4 KOMPOZİT KÖPRÜLERİN VE TAMİR HARCI YAPILAN YÜZEYLERİN İKİ KAT SENTETİK BOYA İLE BOYANMASI 0,9762472% 1,320805% 1 SANAT YAPILARI VE KÖPRÜ TEMEL TABANINA, BETON YOL VE TRETUVAR ALTLARINA KIRMATAŞ TABAKASI SERİLMESİ VE DRENAJ HENDEKLERİ İLE HER TÜRLÜ BÜZ YANLARINDA KIRMATAŞ DOLGU YAPILMASI (KIRMATAŞIN İŞBAŞINA NAKLİ DAHİL) 2,3403707% 3,1663839% 1 Ø200 MM'LİK TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (BORU NAKLİ DAHİL) 0,435295% 0,5889286% 1 HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, YARMA, YAN ARİYET, OCAK ARİYETİ, ZAYIF ZEMİNLERİN VE SANAT YAPISI TEMELLERİNİN KAZILMASI VE KULLANILMASI (NAKLİYE ,SULAMA SIKIŞTIRMA DAHİL)(HERŞEY DAHİL) 10,1132579% 13,682643% 6 BETONARME İÇİN Q8-Q32 MM.LİK NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ (ZAYİATLAR, YÜKLEME, BOŞALTMA, İSTİF VE NAKLİYELER DAHİL) 11,5544055% 15,632431% 7 KÖPRÜLERDEKİ MUHTELİF YAPI ELEMANLARININ ÇİMENTO ESASLI, TEK BILEŞENLI, POLIMER TAKVIYELI TAMİR HARCI İLE ONARILMASI (ORTALAMA 5 CM. KALINLIĞINDA) (HERŞEY DAHİL) 2,6872214% 3,6356525% 2 KÖPRÜLERDE MEVCUT GENLEŞME DERZLERİNİN SÖKÜLMESİ, BİTÜM VE AGREGADAN OLUŞAN ELASTİK DOLGU TİPİ KÖPRÜ GENLEŞME DERZ MALZEMELERİNİN TEMİNİ VE İMALATININ YAPILMASI ( NAKLİYELER, HERŞEY DAHİL) 6,1340887% 8,2990612% 3 2,00 m x 2,00 m EBATLARINDA PREFABRİK BETONARME KUTU MENFEZİN TEMİNİ VE İŞYERİNE TESLİMİ (C40/50 HAZIR BETON HARCI İLE) (HERŞEY DAHİL) 1,9316276% 2,6133785% 1







6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.



4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir" hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.



#ilangovtr Basın no ILN01905551