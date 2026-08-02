KARAYOLLARI 10. BÃ–LGE MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ (TRABZON)

T.C.

ULAÅžTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIÄžI

KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 10. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼

AdresiÂ Â Â : KarayollarÄ± 10. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ YÄ±ldÄ±zlÄ± Mevkii AkÃ§aabat / TRABZON Telefon ve Faks NumarasÄ± : 0 462 455 50 00Â -Â 0 462 455 50 83 Elektronik Posta AdresiÂ Â Â Â Â : bol10@kgm.gov.tr

AÅŸaÄŸÄ±da adÄ±, tahmini keÅŸif bedeli, geÃ§ici teminatÄ±, ihale gÃ¼n ve saati, yazÄ±lÄ± taÅŸÄ±nmazl 2886 sayÄ±lÄ± kanunun 36'Ä±ncÄ± maddesi uyarÄ±nca kapalÄ± teklif usulÃ¼ artÄ±rma ile satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. ArtÄ±rma KarayollarÄ± 10. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°hale Salonunda ihale komisyonunca yapÄ±lacaktÄ±r. Bu taÅŸÄ±nmazlara ait ihale dokÃ¼manÄ± aÅŸaÄŸÄ±da belirtilen adreste gÃ¶rÃ¼lebilir. Ä°haleye teklif verecek olanlarÄ±n, Ä°darece onaylÄ± ihale dokÃ¼manÄ±nÄ± satÄ±n almasÄ± zorunludur.

Ä°hale dokÃ¼manÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lebileceÄŸi ve satÄ±n alÄ±nabileceÄŸi yer: KarayollarÄ± 10.BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (Ä°haleler BaÅŸmÃ¼hendisliÄŸi) YÄ±ldÄ±zlÄ± Mevkii AkÃ§aabat/TRABZON

Ä°hale dokÃ¼manÄ± satÄ±ÅŸ bedeli (vergi dahil): 2.400,00 TRY (Ä°ki Bin DÃ¶rt YÃ¼z TÃ¼rk LirasÄ±) (Ä°hale DokÃ¼man Bedeli Ziraat BankasÄ± GazipaÅŸa Åžubesi Ä°BAN NO: TR 22 000 1 002 534 392 540 335 021 hesabÄ±na yatÄ±rÄ±lacaktÄ±r.)

Ä°ÅŸin AdÄ± Tahmini Bedeli GeÃ§ici TeminatÄ± Ä°hale GÃ¼n ve Saati Trabzon Ä°li, Ortahisar Ä°lÃ§esi, KarÅŸÄ±yaka Mahallesi hudutlarÄ± iÃ§erisinde bulunan mÃ¼lkiyeti Ä°daremize ait 1802 ada 5 parsel nolu 114,22 m2 yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mlÃ¼ taÅŸÄ±nmazÄ±n satÄ±ÅŸÄ±. 6.282.100,00 TL 188.463,00 TL 19.08.2026 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Saat: 10:00

1- KapalÄ± Teklif UsulÃ¼ ile yapÄ±lacak ihaleye katÄ±lacak gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸilerin, teklif verecekleri ihale iÃ§in;

a- GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in YerleÅŸim Belgesi (NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden)

b- GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in, NÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± sureti (NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden),

c- GerÃ§ek kiÅŸi olmasÄ± halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

d- TÃ¼zel kiÅŸiler iÃ§in, tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin idare merkezinin bulunduÄŸu yer mahkemesinden veya siciline kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu Ticaret veya Sanayi OdasÄ±ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l iÃ§inde alÄ±nmÄ±ÅŸ, tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin sicile kayÄ±tlÄ± olduÄŸuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,

e- TÃ¼zel kiÅŸi olmasÄ± halinde noter tasdikli imza sirkÃ¼leri,

f- Ä°stekliler adÄ±na vekaleten iÅŸtirak ediliyor ise istekli adÄ±na teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iÅŸtirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

g- GeÃ§ici teminata ait alÄ±ndÄ± makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (GeÃ§ici teminat mektubunun ÅŸekli ve iÃ§eriÄŸinin 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 27. maddesinde belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±masÄ± gerekir.) GeÃ§ici teminat olarak sunulan teminat mektuplarÄ±nda geÃ§erlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 02.12.2026 tarihinden Ã¶nce olmamak Ã¼zere istekli tarafÄ±ndan belirlenir.

h- TaÅŸÄ±nmaz Mal SatÄ±ÅŸ Åžartnamesi, (Åžartnamenin her sayfasÄ± ayrÄ± ayrÄ± ihaleye iÅŸtirak eden tarafÄ±ndan imzalanmak zorundadÄ±r.)

i- Ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde, ortak giriÅŸimi oluÅŸturan gerÃ§ek veya tÃ¼zel kiÅŸilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara gÃ¶re temin edecekleri belge ile ÅŸartnameye uygun ortak giriÅŸim beyannamesini vermesi, (Ä°hale Ã¼zerinde kaldÄ±ÄŸÄ± takdirde noter tasdikli ortaklÄ±k sÃ¶zleÅŸmesi verilir.)

j- Yer gÃ¶rme belgesi (idare ve iÅŸtirak eden tarafÄ±ndan imzalÄ±)

2- KapalÄ± teklif usulÃ¼nde teklifler yazÄ±lÄ± olarak yapÄ±lÄ±r. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatÄ±ldÄ±ktan sonra zarfÄ±n Ã¼zerine isteklinin adÄ±, soyadÄ± veya ticaret unvanÄ±, tebligata esas aÃ§Ä±k adresi yazÄ±lÄ±r. ZarfÄ±n yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan yeri istekli tarafÄ±ndan imzalanÄ±r veya mÃ¼hÃ¼rlenir. Bu zarf (Ä°Ã‡ ZARF) geÃ§ici teminata ait alÄ±ndÄ± veya banka teminat mektubu ve istenilen diÄŸer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatÄ±lÄ±r (DIÅž ZARF) DÄ±ÅŸ zarfÄ±n Ã¼zerine isteklinin adÄ± soyadÄ±, ticaret unvanÄ± ile aÃ§Ä±k adresi ve teklifin hangi iÅŸe ait olduÄŸu yazÄ±lÄ±r ve mÃ¼hÃ¼rlenerek ihale tarih ve saatine kadar, KarayollarÄ± 10. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ YÄ±ldÄ±zlÄ± Mevkii AkÃ§aabat/TRABZON adresine Ä°hale Komisyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarflarÄ± veya her hangi bir nedenle oluÅŸacak gecikmeler dikkate alÄ±nmaz.

3- SatÄ±ÅŸ bedeli Ã¼zerinden ilgili mevzuatÄ± gereÄŸince Ã¶denecek her tÃ¼rlÃ¼ vergi (% 10 KDV), damga, resim, harÃ§ ile ulaÅŸÄ±m giderleri alÄ±cÄ±ya aittir.

4- Ä°hale komisyonu, ihaleyi yapÄ±p yapmamakta serbesttir.

5- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

Ä°lan olunur.

Â

#ilangovtr BasÄ±n noÂ ILN02520758

Â