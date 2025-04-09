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T.C. KARAYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların 28/01/2025 tarihli Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla mahkememizin 2025/11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44-45-46-47-48-49- Esas sayılı dosyalarının açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.27/03/2025
İLİ: ERZURUM İLÇESİ:KARAYAZI
|S.No:
|Esas No:
|Mahallesi
|Maliki
|Pay
|Ada
|Parsel No:
|Yüz Ölçümü (m²)
|Vasfı
|Duruşma
Tarihi
|Duruşma Saati
|1-
|2025/11
|Karasu
|Malik Atalay
|Tam
|106
106
|93
105
|243,68
40,89
|Yol
Yol
|17.04.2025
|09:00
|2-
|2025/12
|Karasu
|Alaettin Sönmez
|Tam
|106
|101
|300,40
|Yol
|17.04.2025
|09:05
|3-
|2025/13
|Karasu
|Şehabettin Özçelik
|Tam
|106
|103
|966,39
|yol
|17.04.2025
|09:10
|4-
|2025/14
|Karasu
|Önder Budak
|Tam
|106
|87
|70,92
|Yol
|17.04.2025
|09:15
|5-
|2025/15
|Karasu
|Abdullah Aytaç
|Tam
|106
|91
|227,32
|Yol
|17.04.2025
|09:20
|6-
|2025/16
|Karasu
|Sadrettin Atalay
|Tam
|106
|89
|110,26
|Yol
|17.04.2025
|09:25
|7-
|2025/17
|Karasu
|Memet Emin Bayır
|Tam
|104
|293
|503,71
|Yol
|17.04.2025
|09:30
|8-
|2025/18
|Karasu
|Hayati Bayır
|Tam
|104
|295
|620,54
|Yol
|17.04.2025
|09:35
|9-
|2025/19
|Yeniköy
|Cüneyt Çınar
|Tam
|105
|17
|255,34
|Yol
|17.04.2025
|09:40
|10-
|2025/20
|Yeniköy
|Hüdeyda Çınar
|Tam
|105
|21
|229,10
|Yol
|17.04.2025
|09:45
|11-
|2025/21
|Yeniköy
|Tahir Çınar
|Tam
|105
|23
|484,34
|Yol
|17/04/2025
|09:50
|12-
|2025/22
|Y.Söylemez
|Şakir Aslan
|Tam
|135
|88
|1.276,73
|Yol
|17.04.2025
|09:55
|13-
|2025/23
|Karasu
|Faruk Gözmen
|Tam
|106
106
|95
107
|121,35
190,94
|Yol
|17.04.2025
|10:00
|14-
|2025/24
|Kırgındere
|Şevket Girgin
|Tam
|104
|22
|497,86
|Yol
|17.04.2025
|10:05
|15-
16-
|2025/25
2025/26
|Kırgındere
Yeniköy
|Memet Selim Girgin
Seracettin Güç
|Tam
Tam
|103
105
|8
19
|791,92
443,60
|Yol
Yol
|17.04.2025
17.04.2025
|10:10
10:15
|17-
|2025/27
|Karakale
|Mahbup Kaymaz
|Tam
|109
|28
|3.921,39
|Yol
|17.04.2025
|10:50
|18-
|2025/28
|A.İncesu
|Abdurrahman Emre
Ferhat Emre
|1/2
1/2
|102
|170
|1.218,67
|Yol
|17.04.2025
|10:55
|20-
|2025/29
|Yeşilova
|Hazal Şahin
|Tam
|114
|32
|312,46
|Yol
|17.04.2025
|11:00
|21-
|2025/30
|Alemdağ
|Tekin Seren
|Tam
|128
|16
|297,51
|Yol
|17.04.2025
|10:40
|22-
|2025/31
|Alemdağ
|Harun Polat
Kemal Polat
Mehmet Polat
Melik Polat
Nihat Polat
Orhan Polat
Veysel Polat
Zeki Polat
|1/18
1/18
1/3
1/18
1/18
1/18
1/18
1/3
|132
128
|1
7
|27,36
179,78
|Yol
|17.04.2025
|13:05
|23-
|2025/32
|A.İncesu
|Derya Ergat
Halime Ergat
İpek Ergat
Melek Ergat
Muhammed Serhat Ergat
Nuray Ergat
Rabia Ergat
Sevda Gülçin
Şükran Ergat
|3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
1/4
|103
|356
|1.260,02
|Yol
|17.04.2025
|11:50
|24-
|2025/33
|A.İncesu
|Fahri Türkkanlı
|Tam
|102
|174
|853,71
|Yol
|17.04.2025
|13:00
|25-
|2025/34
|A. İncesu
|Mensur Gözmen
|Tam
|103
|364
|415,13
|Yol
|17.04.2025
|11:10
|26-
|2025/35
|Yeniköy
|Harbi Çınar
|Tam
|105
106
105
|26
4
30
|655,86
118,66
876,15
|Yol
|17.04.2025
|11:05
|27-
|2025/36
|A.İncesu
|Melik Kalman
|Tam
|102
|176
|857,40
|Yol
|17.04.2025
|10:45
|28-
|2025/37
|Alemdağ
|Akife Türkanlı
Cevdet Ülgün
Leyla Seren
Necla Kartal
Salihe Morkoç
|1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
|142
|16
|969,40
|Yol
|11.09.2025
|09:05
|29-
|2025/38
|Alemdağ
|Abdulbaki Seren
Abdulkerim Seren
Cahit Seren
Muzaffer Seren
Nihat Seren
|1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
|192
|234
|530,81
|Yol
|17.04.2025
|11:30
|30-
|2025/39
|Alemdağ
|Şakir Polat
|Tam
|128
|21
|729,12
|Yol
|17.04.2025
|11:35
|31-
|2025/40
|Yeniköy
|Seyithan Çınar
|Tam
|105
105
|32
28
|346,98
685,03
|Yol
|17.04.2025
|11:40
|32
|2025/41
|A.incesu
|Güllizar Çınar
Hanifi Karaman
İhsan Karaman
Leyla Karaman
Makbule Karaman-
Nevzat Karaman
Okan Karaman
Savci Karaman
Servet Karaman
Şevket Karaman
Tuncer Karaman
|3/40
3/40
3/40
3/40
10/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
|103
|68
|1.201,98
|Yol
|17.04.2025
|11:55
|2025/41
|A.İncesu
|Güllizar Çınar
Hanifi Karaman
İhsan Karaman
Leyla Karaman
Makbule Karaman-
Nevzat Karaman
Okan Karaman
Savci Karaman
Servet Karaman
Şevket Karaman
Tuncer Karaman
|3/40
3/40
3/40
3/40
1/4
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
|103
|366
|200,85
|Yol
|17.04.2025
|11:55
|33-
|2025/42
|Alemdağ
|Cafer
Kulihan
Murat Seren
Sadiye Çelik
Sakine Seren
Sebahattin Seren
Zarife
Zeki Kaya
|1/4
1/4
1/16
1/16
1/16
1/16
1/4
1/8
|128
|13
|649,87
|Yol
|17.04.2025
|11:45
|2025/42
|Alemdağ
|Cafer
Kulihan
Murat Seren
Sadiye Çelik
Sakine Seren
Sebahattin Seren
Zarife
Zeki Kaya
|1/4
1/4
1/16
1/16
1/16
1/16
1/4
1/8
|128
|14
|35,80
|Yol
|17.04.2025
|11:45
|34-
|2025/43
|Karakale
|Hamdullah Kaymaz
İsmettulah Kaymaz
|1/3
2/3
|109
|26
|623,68
|Yol
|17.04.2025
|12:00
|35-
|2025/44
|A. İncesu
|Hafiz Türkanlı
|Tam
|103
103
|360
358
|231,93
1.371,92
|Yol
Yol
|17.04.2025
|11:15
|36-
|2025/45
|Alemdağ
|Kutbettin Polat
|Tam
|115
116
|10
7
|724,59
644,57
|Yol
|17.04.2025
|11:20
|37-
|2025/46
|Alemdağ
|Murat Seren
Sadiye Çelik
Sakine Seren
|Tam
Tam
Tam
|128
128
122
|25
23
3
|1.436,59
1.671,11
1.066,64
|Yol
|17.04.2025
|10:20
|38-
|2025/47
|Alemdağ
|Mahmut Polat
|Tam
|128
|19
|1.854,18
|Yol
|17.04.2025
|10:25
|39-
|2025/48
|A.İncesu
|Ali Fırat Öztürk
|Tam
|102
|168
|979,64
|Yol
|17.04.2025
|10:35
|40-
|2025/49
|Y.Söylemez
|Sedat Aslan
|Tam
|134
102
104
104
|6
2
12
11
|2.386,25
259,83
207,39
4.809,35
|Yol
|17.04.2025
|10:30
#ilangovtr Basın no ILN02202709