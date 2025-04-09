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KARAYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KARAYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 00:00

T.C. KARAYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların 28/01/2025 tarihli Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla mahkememizin 2025/11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44-45-46-47-48-49- Esas sayılı dosyalarının açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.27/03/2025 

İLİ: ERZURUM İLÇESİ:KARAYAZI

S.No:Esas No:MahallesiMalikiPayAdaParsel No:Yüz Ölçümü (m²)VasfıDuruşma
Tarihi		Duruşma Saati
1-2025/11KarasuMalik AtalayTam106
106		93
105		243,68
40,89		Yol
Yol		17.04.202509:00
2-2025/12KarasuAlaettin SönmezTam106101300,40Yol17.04.202509:05
3-2025/13KarasuŞehabettin ÖzçelikTam106103966,39yol17.04.202509:10
4-2025/14KarasuÖnder BudakTam1068770,92Yol17.04.202509:15
5-2025/15KarasuAbdullah AytaçTam10691227,32Yol17.04.202509:20
6-2025/16KarasuSadrettin AtalayTam10689110,26Yol17.04.202509:25
7-2025/17KarasuMemet Emin BayırTam104293503,71Yol17.04.202509:30
8-2025/18KarasuHayati BayırTam104295620,54Yol17.04.202509:35
9-2025/19YeniköyCüneyt ÇınarTam10517255,34Yol17.04.202509:40
10-2025/20YeniköyHüdeyda ÇınarTam10521229,10Yol17.04.202509:45
11-2025/21YeniköyTahir ÇınarTam10523484,34Yol17/04/202509:50
12-2025/22Y.SöylemezŞakir AslanTam135881.276,73Yol17.04.202509:55
13-2025/23KarasuFaruk GözmenTam106
106		95
107		121,35
190,94		Yol17.04.202510:00
14-2025/24KırgındereŞevket GirginTam10422497,86Yol17.04.202510:05
15-
16-		2025/25
2025/26		Kırgındere
Yeniköy		Memet Selim Girgin
Seracettin Güç		Tam
Tam		103
105		8
19		791,92
443,60		Yol
Yol		17.04.2025
17.04.2025		10:10
10:15
17-2025/27KarakaleMahbup KaymazTam109283.921,39Yol17.04.202510:50
18-2025/28A.İncesuAbdurrahman Emre
Ferhat Emre		1/2
1/2		1021701.218,67Yol17.04.202510:55
20-2025/29YeşilovaHazal ŞahinTam11432312,46Yol17.04.202511:00
21-2025/30AlemdağTekin SerenTam12816297,51Yol17.04.202510:40
22-2025/31AlemdağHarun Polat
Kemal Polat
Mehmet Polat
Melik Polat
Nihat Polat
Orhan Polat
Veysel Polat
Zeki Polat		1/18
1/18
1/3
1/18
1/18
1/18
1/18
1/3		132
128		1
7		27,36
179,78		Yol17.04.202513:05
23-2025/32A.İncesuDerya Ergat
Halime Ergat
İpek Ergat
Melek Ergat
Muhammed Serhat Ergat
Nuray Ergat
Rabia Ergat
Sevda Gülçin
Şükran Ergat		3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
1/4		1033561.260,02Yol17.04.202511:50
24-2025/33A.İncesuFahri TürkkanlıTam102174853,71Yol17.04.202513:00
25-2025/34A. İncesuMensur GözmenTam103364415,13Yol17.04.202511:10
26-2025/35YeniköyHarbi ÇınarTam105
106
105		26
4
30		655,86
118,66
876,15		Yol17.04.202511:05
27-2025/36A.İncesuMelik KalmanTam102176857,40Yol17.04.202510:45
28-2025/37AlemdağAkife Türkanlı
Cevdet Ülgün
Leyla Seren
Necla Kartal
Salihe Morkoç		1/5
1/5
1/5
1/5
1/5		14216969,40Yol11.09.202509:05
29-2025/38AlemdağAbdulbaki Seren
Abdulkerim Seren
Cahit Seren
Muzaffer Seren
Nihat Seren		1/5
1/5
1/5
1/5
1/5		192234530,81Yol17.04.202511:30
30-2025/39AlemdağŞakir PolatTam12821729,12Yol17.04.202511:35
31-2025/40YeniköySeyithan ÇınarTam105
105		32
28		346,98
685,03		Yol17.04.202511:40
322025/41A.incesuGüllizar Çınar
Hanifi Karaman
İhsan Karaman
Leyla Karaman
Makbule Karaman-
Nevzat Karaman
Okan Karaman
Savci Karaman
Servet Karaman
Şevket Karaman
Tuncer Karaman		3/40
3/40
3/40
3/40
10/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40		103681.201,98Yol17.04.202511:55
 2025/41A.İncesuGüllizar Çınar
Hanifi Karaman
İhsan Karaman
Leyla Karaman
Makbule Karaman-
Nevzat Karaman
Okan Karaman
Savci Karaman
Servet Karaman
Şevket Karaman
Tuncer Karaman		3/40
3/40
3/40
3/40
1/4
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40
3/40		103366200,85Yol17.04.202511:55
33-2025/42AlemdağCafer
Kulihan
Murat Seren
Sadiye Çelik
Sakine Seren
Sebahattin Seren
Zarife
Zeki Kaya		1/4
1/4
1/16
1/16
1/16
1/16
1/4
1/8		12813649,87Yol17.04.202511:45
 2025/42AlemdağCafer
Kulihan
Murat Seren
Sadiye Çelik
Sakine Seren
Sebahattin Seren
Zarife
Zeki Kaya		1/4
1/4
1/16
1/16
1/16
1/16
1/4
1/8		1281435,80Yol17.04.202511:45
34-2025/43KarakaleHamdullah Kaymaz
İsmettulah Kaymaz		1/3
2/3		10926623,68Yol17.04.202512:00
35-2025/44A. İncesuHafiz TürkanlıTam103
103		360
358		231,93
1.371,92		Yol
Yol		17.04.202511:15
36-2025/45AlemdağKutbettin PolatTam115
116		10
7		724,59
644,57		Yol17.04.202511:20
37-2025/46AlemdağMurat Seren
Sadiye Çelik
Sakine Seren		Tam
Tam
Tam		128
128
122		25
23
3		1.436,59
1.671,11
1.066,64		Yol17.04.202510:20
38-2025/47AlemdağMahmut PolatTam128191.854,18Yol17.04.202510:25
39-2025/48A.İncesuAli Fırat ÖztürkTam102168979,64Yol17.04.202510:35
40-2025/49Y.SöylemezSedat AslanTam134
102
104
104		6
2
12
11		2.386,25
259,83
207,39
4.809,35		Yol17.04.202510:30

#ilangovtr Basın no ILN02202709