KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İŞİN ADI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT SON MÜRACAAT TARİHİ İHALE TARİHİ İşgalaman Mahallesi(tapunun Hacıcemil Mh.)Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi 4.966.672,00 TL 149.000,16 TL 26.11.2025 26.11.2025 Saat :15:00 Saat :15:00



1- Tapunun İşgalaman Mahallesi 32871 Ada, 5 ve 6 nolu parselin 4.966.672,00 TL muhammen bedelle 133 adet daire ve 1 adet dükkan karşılığı 149.000,16 TL geçici teminatla, KDV hariç ve aynı bedeller üzerinden vefa haklı olarak şartnamesi dahilinde 2886 sayılı kanunun 35-C maddesine göre açık teklif usulüyle ihaleye konulmuştur.

2- İhale, Konya Karatay Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3- İhale dosyası şartnamesi ve diğer evrakları, mesai saatleri içerisinde Karatay Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görülebilir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARINDAN İSTENİLEN BELGELER

1. Dilekçe, kanuni ikametgahı olması tebligat için adres göstermesi,

2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi,

3. İstekliler şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,

4. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

5. 2019-2025 yıllarına ait (2019 dan sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) gelir veya kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2025 yılında alınmış belge (Aslını ibraz etmek şartıyla örneğini veya fotokopisini),

6. Noter tasdikli imza sirküleri

7. İstekliler adına vekalet en iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

8. İşin adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

9. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. İsteklilerin dilekçeyle beraber istenilen belgeleri 26.11.2025 Cuma günü saat 15:00’e kadar temin etmeleri gerekmektedir. İhaleyi yapıp yapmamakta idare serbesttir.

11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02329052