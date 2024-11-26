KARATAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. KARATAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

2024/1 TEREKE SATIŞ DOSYASI

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLAN

Karataş Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 22/12/2023 tarih ve 2022/3 Tereke, 2023/4 Karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin ilamı ile Adana ili, Karataş ilçesi Bahçe mah/köy Cilt No:6, Aile Sıra No:190, Sıra No:5'de nüfusa kayıtlı 10/02/1961 doğumlu, 19/02/2020 tarihinde vefat eden müteveffa Sabri Kesici'nin terekesinin TMK 612. Maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır.



İİK’nun 166. maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur. 03/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02129435