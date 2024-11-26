×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

KARATAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

KARATAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 00:00

T.C. KARATAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ
SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
2024/1 TEREKE SATIŞ DOSYASI

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLAN

Karataş Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 22/12/2023 tarih ve 2022/3 Tereke, 2023/4 Karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin ilamı ile Adana ili, Karataş ilçesi Bahçe mah/köy Cilt No:6, Aile Sıra No:190, Sıra No:5'de nüfusa kayıtlı 10/02/1961 doğumlu, 19/02/2020 tarihinde vefat eden müteveffa Sabri Kesici'nin terekesinin TMK 612. Maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır.

İİK’nun 166. maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur. 03/07/2024

#ilangovtr Basın no ILN02129435