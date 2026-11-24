Örnek No:55*

T.C.

KARATAŞ

İCRA DAİRESİ

2025/237 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/237 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Karataş İlçe, BAHÇE Mahalle/Köy, 1431 Parsel, A Blok, Zemin+1 Kat, 62 Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Adana ili, Karataş ilçesi, Bahçemahallesi, 1431 nolu parsel A Blok Zemin + 1 kat dubleks 62 nolu B.B. de kayıtlıdır. Bu taşınmazın arsasının tamamı 17812.00 m2 dir. Aras payı 30/2400 olup 222,65 m2 dir. Site içerisinde bulunan dubleks villa 62 nolu meskendir. Tamamı borçlu adına kayıtlıdır. İmar durumu: Taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 kata imarlı tercihli kullanım alanına sahiptir. Mevkii ve adresi: Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi, Işık sitesi Üniversite caddesine cepheli site içerisindedir. Belediye ve diğer kurum ve kuruluşların tüm hizmetlerinden yararlanmakta, ulaşım sorunu olmayan yerdedir. Çevre düzenlemesi yapılmış site içerisindedir. Karataş ilçe merkezine takribi 5 km mesafede, denize olan mesafesi takribi 200 m dir. Taşınmaz betonarme karkas olarak tamamlanmıştır. Zemin ve 1. kat olarak dubleks şeklinde yapılmıştır. 2 oda 1 salon ve müştemilatı olarak yapılıdır. Işık sitesi içerisin YAZLIK MESKENDİR. Dubleks daire toplam brüt alanı 130 m2 dir. Zemin seramik, duvarlar plastik, mutfak tezgahı mermer, modüler mutfak dolabı, wc yerler seramik, duvarları fayans kaplamadır. Dışı kısmen seramik kaplamadır. Taşınmaz Çevre ve şehircilik bakanlığı yapı yaklaşık maliyetleri içerisinde IV SINIF B Grubu içerisinde yer almaktadır. Bu sınıftaki tanımı ise Müstakil veya İkiz Konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, Kaymakam evi vb) olarak tanımlanmaktadır. Taşınmazın İlçe merkezine yakın olması, her türlü hizmetlerden yararlanıyor olması, ulaşımın kolay olması, çevresinin tamamen yapılaşmış olması, alım ve satım kabiliyetinin yüksek oluşu, site içerisinde olan cephe durumu, imar durumu, yapım yılı, yıpranma durumu, değerlendirmeye etken olan hususların yanı sıra, yapılan mahalli, araştırma ve emsal dairelerin durumu dikkate alınarak, hak ve nefaset kaideleri dikkate alındığında taşınmazın 6.500.000,00 TL edeceği kanaatine varılmıştır. Taşınmazın kdv oranı m2'si gözününe alındığında %1 olarak tayin edilmiştir.

Adresi : Karataş İlçesi Bahçe Mahallesi, 1431 Parselde Işık Sitesi İçerisindedir. Belediye Ve Diğer Kurum Tüm Hizmetlerinden Yararlanmakta, Ulaşım Sorunu Olmayan adreste, Merkeze 5 Km Mesafededir.

Ana Taşınmazın Yüzölçümü: 17.812,00 m2

Arsa Payı: 30/2400(222,65 m2)

Hisse:1/1

Satılacak Taşınmazın Yüzölçümü Brüt :130 m2

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı İmar durumu: Taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 kata imarlı tercihli kullanım alanına sahiptir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Diğer : AT 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir.

Diğer : At 2565 sk 28. mad gereği yabancıların taşınmaz mal edinemeyecekleri ve izin almadıkça kiralayamayacakları bölge içerisinde kalmaktadır.

Diğer : tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2027 - 14:08

Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2027 - 14:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 14:08

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2027 - 14:08

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02602968