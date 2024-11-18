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KARATAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KARATAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 00:00

İLAN
T.C.
KARATAŞASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/18 Esas
DAVALI : ZEKİYE SERT

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamamış olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 12/12/2024 günü saat: 11:15'e duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02124066