KARATAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.
KARATAŞASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/18 Esas
DAVALI : ZEKİYE SERT
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamamış olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 12/12/2024 günü saat: 11:15'e duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02124066