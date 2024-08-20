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KARATAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KARATAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 00:00

 

İLAN

T.C.
KARATAŞ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/18 Esas

DAVACILAR:
1- AYLİN KARAAHMET
2-TÜLİN RÜBENDİZ

DAVALILAR : ZEKİYE SERT

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptı ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliginden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçenizi ve delillerinizi bildirmeniz, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmis sayılacagınız ihtar olunur. (HMK'nun 127. ve 128. Maddesi) yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02078653

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#Basın No ILN02078653#İlangovtr