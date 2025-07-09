KARASU SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KARASU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2024/6 Ort. Gid. Satış 07/07/2025

Konu : Yurtdışı ilanı

İLANEN TEBLİĞ -Bilirkişi Raporu- Satışına Karar verilen aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların:

1. " Sakarya İli Karasu İlçesi Yenimahalle Mh.725 Ada 1 Parsel ' in 20.166.700,00 TL "

2. " Sakarya İli Karasu İlçesi Yenimahalle Mh.726 Ada 6 Parsel ' in 8.035.500,00 TL "

3. " Sakarya İli Karasu İlçesi Yenimahalle Mh.740 Ada 1 Parsel ' in 10.562.100,00 TL " mahalinde kıymet takdiri yapılmış, yapılan kıymet takdiri sonucu taşınmazın değerlerinin yukarıda yazılı olduğu gibi rapor edilmiş, kıymet takdiri raporunun adresi tespit edilemeyen veya tebliği mümkün olmayan aşağıda yazılı hissedarlara ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen duyurulur.

Murisin kızı Fatma Küçük'e, (T.C.56*******30)

Murisin ölü oğlu ibrahim’in oğlu Servet Panzehir'e (T.C.55*******22)

Murisin ölü oğlu ibrahim’in oğlu Rüstem Panzehir'e, (T.C.55*******04)

Murisin ölü oğlu ibrahim’in ölü kızı Hatice’nin eşi Yusuf Dokuz'a, (T.C.41*******80)

Murisin ölü oğlu ibrahim’in ölü kızı Hatice’nin kızı Melek Zor'a, (T.C.41*******14)

Murisin ölü oğlu ibrahim’in ölü kızı Hatice’nin kızı Pınar Koç'a, (T.C.41*******86)

Murisin ölü oğlu ibrahim’in ölü oğlu Şenol’un eşi Damyana Stephenova Panzehir'e, (T.C.55*******60)

Murisin ölü oğlu ibrahim’in ölü oğlu Şenol’un Nural Ömer Han Panzehir'e, (T.C.55*******82)

Murisin ölü kızı Naciye’nin kızı Nazmiye Ceylan'e, (T.C.55*******64)

Murisin ölü kızı Naciye’nin oğlu Kenan Küçük'e, (T.C.55*******80)

Murisin ölü kızı Naciye’nin oğlu Bayram Küçük'e, (T.C.55*******26)

Murisin ölü kızı Naciye’nin kızı Küçük Hanım Kepekli'ye, (T.C.51*******98)

Murisin ölü kızı Naciye’nin ölü kızı Beyhan’ın oğlu Tayfun Turgut'a, (T.C.54*******16)

Murisin ölü oğlu Kemal’in oğlu Muzaffer Panzehir'e, (T.C.55*******48)

Murisin ölü oğlu Kemal’in kızı Hatun Keleş'e, (T.C.54*******50)

Murisin ölü oğlu Kemal’in oğlu Hacı Bey Panzehir'e,(T.C.55*******04)

Murisin ölü oğlu Kemal’in kızı Menşure Kula'ya, (T.C.58*******06)

Murisin ölü oğlu Kemal’in oğlu Ali Panzehir'e, (T.C.55*******86)

Murisin ölü oğlu Kemal’in ölü oğlu Alay’ın eşi Fatma Panzehir'e, (T.C.55*******24)

Murisin ölü oğlu Kemal’in ölü oğlu Alay’ın oğlu Kemal Panzehir'e, (T.C.55*******42)

Murisin ölü oğlu Kemal’in ölü oğlu Alay’ın oğlu Erol Panzehir'e, (T.C.55*******24)

Murisin ölü oğlu Kemal’in ölü oğlu Alay’ın oğlu Salih Panzehir'e, (T.C.55*******80)

Murisin ölü oğlu Kemal’in ölü oğlu Alay’ın oğlu Ruşen Panzehir'e, (T.C.51*******36)

Murisin ölü oğlu Kerim’in kızı Zekiye Ceylan'a, (T.C.55*******44)

Murisin ölü oğlu Kerim’in kızı Hava Ceylan'a, (T.C.55*******72)

Murisin ölü oğlu Kerim’in oğlu Mustafa Panzehir'e, (T.C.55*******40)

Murisin ölü oğlu Kerim’in ölü oğlu Reşat’ın eşi Münevver Panzehir'e, (T.C.55*******32)

Murisin ölü oğlu Kerim’in ölü oğlu Reşat’ın oğlu Yaşar Ali Panzehir'e, (T.C.55*******50)

Murisin ölü oğlu Kerim’in ölü oğlu Reşat’ın kızı Filiz Küçük'e,(T.C.52*******92)

Murisin ölü oğlu Kerim’in ölü oğlu Reşat’ın oğlu Engin Panzehir'e, (T.C.55*******88)

Murisin ölü oğlu Kerim’in ölü oğlu Reşat’ın oğlu Kerim Panzehir'e, (T.C.55*******26)

Murisin ölü oğlu Kerim’in ölü oğlu Necati’nin kızı İlknur Ceylan'a, (T.C.55*******60)

Murisin ölü oğlu Kerim’in ölü oğlu Necati’nin oğlu İhsan Panzehir'e, (T.C.55*******22)

Murisin ölü oğlu Kerim’in ölü oğlu Necati’nin kızı Nalan Çakıcı'ya,(T.C.55*******24)

Murisin ölü oğlu Kerim’in ölü oğlu Habip’in eşiÜlviye Panzehir'e, (T.C.55*******44)

Murisin ölü oğlu Kerim’in ölü oğlu Habip’in oğlu Yasin Panzehir'e, (T.C.55*******62)

Murisin ölü oğlu Kerim’in ölü oğlu Habip’in kızı Rasime Panzehir'e, (T.C.55*******98)

Murisin ölü oğlu Kerim’in ölü oğlu Habip’in kızı Şaduman Panzehir'e (Bahar Güdek) (T.C.55*******50)

Murisin ölü oğlu Kerim’in ölü oğlu Habip’in kızı Neliz Küçük'e, (T.C.22*******64)

#ilangovtr Basın no ILN02256653