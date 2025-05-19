KARASU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KARASU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61 Esas

06.01.2021 tarih, 1-14 sayılı kararı ile 380 kV AKÇAKOCA-KARASU-ÇEKMEKÖY 380 E.İ. HATTI güzergâhına isabet eden aşağıda belirtilen taşınmazlar ile ilgili olarak mülkiyet ve irtifak hakkı kurulması amacıyla Kamu Yararı Kararı alındığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 18.01.2021 tarih ve 44558sayılı kararı ile Kamu Yararı Kararı onaylandığından 380 kV Adapazarı-Karasu-Çekmeköy Enerji İletim Hattı güzergahında söz konusu aşağıda belirtilen alanların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'ncu maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numaraları yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ile idare adına yola terkin ve tescili davaları açılmıştır.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : SAKARYA/ KARASU

Dosya No: Malik Adı ve Soyadı: Mahalle adı: Ada No: Parsel No: Kamulaştırılan Alan: 2025/47 Necla Genç Tuzla 102 145-146 2.409,79 m² irtifak 2025/48 Mehmet Emin Yümnü Tuzla 109 58 674,01 m² mülkiyet + 1355,99 m² irtifak 2025/49 Furkan Topaloğlu

Betül Odabaş

Safiye Topaloğlu

Elif Taşdelen Tuzla 109 36 1203,51 m² irtifak 2025/50 Yakup Ertürk Tuzla 120 4 3126,77 m² irtifak 2025/51 Mehmet Altınkaya Tuzla 118 21 492,66 m² mülkiyet + 5604,13 m² irtifak 2025/52 Arslan Altınkaya Tuzla 118 22 0,18 m² mülkiyet + 2428,82 m² irtifak 2025/53 Ferhat Topçu Hürriyet

Tuzla 105

123 74

1 179,73 m² mülkiyet + 539,52 m² irtifak

130,09 m² mülkiyet + 731,03 m² irtifak 2025/54 Cengiz Bektaş Kuzuluk 1143 6 809,95 m² irtifak 2025/55 Fatma Çoban Kuzuluk 1143 3 3683,04 m² irtifak 2025/56 Şenay Bayram Kuzuluk 1444 29 27,00 m² mülkiyet + 6421,92 m² irtifak 2025/57 Adem Algül Kuzuluk 1406 8 4672,84 m² irtifak 2025/58 Burhan Hayvalı Kuzuluk 1406 6 806,56 m² mülkiyet + 1383,38 m² irtifak 2025/59 Zikrullah Sarıoğlu Kuzuluk 1402 18 75,67 m² irtifak 2025/60 Teyfik Çelikkol Kuzuluk

Kuzuluk

Kuzuluk 1402

1402

1402 15

16

17 18,40 m² irtifak

1696,20 m² irtifak

4692,75 m² irtifak 2025/61 Seyfettin Eren

Emine Eren

Emine Yazıcı

Nihat Eren

Mustafa Eren

Özgür Eren

Seyhan Müftüoğlu

Lokman Eren Kuzuluk 1392 2 6741,61 m² irtifak

1- Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2- Husumet Teiaş Genel Müdürlüğüne yöneltilecektir.

3- Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4- Mahkemece yapılan yargılama sonucunda tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Karasu Vakıflar Bankası Şubesineyatırılacaktır.

5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeleri

Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10 ve 27. Maddesi uyarınca ilan olunur.

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