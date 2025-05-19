KARASU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KARASU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61 Esas
06.01.2021 tarih, 1-14 sayılı kararı ile 380 kV AKÇAKOCA-KARASU-ÇEKMEKÖY 380 E.İ. HATTI güzergâhına isabet eden aşağıda belirtilen taşınmazlar ile ilgili olarak mülkiyet ve irtifak hakkı kurulması amacıyla Kamu Yararı Kararı alındığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 18.01.2021 tarih ve 44558sayılı kararı ile Kamu Yararı Kararı onaylandığından 380 kV Adapazarı-Karasu-Çekmeköy Enerji İletim Hattı güzergahında söz konusu aşağıda belirtilen alanların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'ncu maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numaraları yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ile idare adına yola terkin ve tescili davaları açılmıştır.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : SAKARYA/ KARASU
|Dosya No:
|Malik Adı ve Soyadı:
|Mahalle adı:
|Ada No:
|Parsel No:
Kamulaştırılan Alan:
|2025/47
|Necla Genç
|Tuzla
|102
|145-146
|2.409,79 m² irtifak
|2025/48
|Mehmet Emin Yümnü
|Tuzla
|109
|58
|674,01 m² mülkiyet + 1355,99 m² irtifak
|2025/49
Furkan Topaloğlu
|Tuzla
|109
|36
|1203,51 m² irtifak
|2025/50
|Yakup Ertürk
|Tuzla
|120
|4
|3126,77 m² irtifak
|2025/51
|Mehmet Altınkaya
|Tuzla
|118
|21
|492,66 m² mülkiyet + 5604,13 m² irtifak
|2025/52
|Arslan Altınkaya
|Tuzla
|118
|22
|0,18 m² mülkiyet + 2428,82 m² irtifak
|2025/53
|Ferhat Topçu
|Hürriyet
Tuzla
|105
123
|74
1
|179,73 m² mülkiyet + 539,52 m² irtifak
130,09 m² mülkiyet + 731,03 m² irtifak
|2025/54
|Cengiz Bektaş
|Kuzuluk
|1143
|6
|809,95 m² irtifak
|2025/55
|Fatma Çoban
|Kuzuluk
|1143
|3
|3683,04 m² irtifak
|2025/56
|Şenay Bayram
|Kuzuluk
|1444
|29
|27,00 m² mülkiyet + 6421,92 m² irtifak
|2025/57
|Adem Algül
|Kuzuluk
|1406
|8
|4672,84 m² irtifak
|2025/58
|Burhan Hayvalı
|Kuzuluk
|1406
|6
|806,56 m² mülkiyet + 1383,38 m² irtifak
|2025/59
|Zikrullah Sarıoğlu
|Kuzuluk
|1402
|18
|75,67 m² irtifak
|2025/60
|Teyfik Çelikkol
|Kuzuluk
Kuzuluk
Kuzuluk
|1402
1402
1402
|15
16
17
|18,40 m² irtifak
1696,20 m² irtifak
4692,75 m² irtifak
|2025/61
|Seyfettin Eren
Emine Eren
Emine Yazıcı
Nihat Eren
Mustafa Eren
Özgür Eren
Seyhan Müftüoğlu
Lokman Eren
|Kuzuluk
|1392
|2
|6741,61 m² irtifak
1- Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
2- Husumet Teiaş Genel Müdürlüğüne yöneltilecektir.
3- Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4- Mahkemece yapılan yargılama sonucunda tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Karasu Vakıflar Bankası Şubesineyatırılacaktır.
5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeleri
Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10 ve 27. Maddesi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02226132