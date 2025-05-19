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KARASU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KARASU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 00:00

T.C. KARASU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61 Esas

06.01.2021 tarih, 1-14 sayılı kararı ile 380 kV AKÇAKOCA-KARASU-ÇEKMEKÖY 380 E.İ. HATTI güzergâhına isabet eden aşağıda belirtilen taşınmazlar ile ilgili olarak mülkiyet ve irtifak hakkı kurulması amacıyla Kamu Yararı Kararı alındığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 18.01.2021 tarih ve 44558sayılı kararı ile Kamu Yararı Kararı onaylandığından 380 kV Adapazarı-Karasu-Çekmeköy Enerji İletim Hattı güzergahında söz konusu aşağıda belirtilen alanların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10'ncu maddesi gereğince mahkememizde aşağıda dosya numaraları yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ile idare adına yola terkin ve tescili davaları açılmıştır.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : SAKARYA/ KARASU

Dosya No: Malik Adı ve Soyadı:Mahalle adı:Ada No: Parsel No:

Kamulaştırılan Alan:

2025/47Necla GençTuzla102145-1462.409,79 m² irtifak
2025/48Mehmet Emin YümnüTuzla10958674,01 m² mülkiyet + 1355,99 m² irtifak
2025/49

Furkan Topaloğlu
Betül Odabaş
Safiye Topaloğlu
Elif Taşdelen

Tuzla109361203,51 m² irtifak
2025/50Yakup ErtürkTuzla12043126,77 m² irtifak
2025/51Mehmet AltınkayaTuzla11821492,66 m² mülkiyet + 5604,13 m² irtifak
2025/52Arslan AltınkayaTuzla118220,18 m² mülkiyet + 2428,82 m² irtifak
2025/53Ferhat TopçuHürriyet
Tuzla 		105
123 		74
1 		179,73 m² mülkiyet + 539,52 m² irtifak
130,09 m² mülkiyet + 731,03 m² irtifak
2025/54Cengiz BektaşKuzuluk11436809,95 m² irtifak
2025/55Fatma ÇobanKuzuluk114333683,04 m² irtifak
2025/56Şenay BayramKuzuluk14442927,00 m² mülkiyet + 6421,92 m² irtifak
2025/57Adem AlgülKuzuluk140684672,84 m² irtifak
2025/58Burhan HayvalıKuzuluk14066806,56 m² mülkiyet + 1383,38 m² irtifak
2025/59Zikrullah SarıoğluKuzuluk14021875,67 m² irtifak
2025/60Teyfik ÇelikkolKuzuluk
Kuzuluk
Kuzuluk		1402
1402
1402		15
16
17		18,40 m² irtifak
1696,20 m² irtifak
4692,75 m² irtifak
2025/61Seyfettin Eren
Emine Eren
Emine Yazıcı
Nihat Eren
Mustafa Eren
Özgür Eren
Seyhan Müftüoğlu
Lokman Eren		Kuzuluk139226741,61 m² irtifak

1- Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2- Husumet Teiaş Genel Müdürlüğüne yöneltilecektir.

3- Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4- Mahkemece yapılan yargılama sonucunda tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Karasu Vakıflar Bankası Şubesineyatırılacaktır.

5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeleri

Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10 ve 27. Maddesi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02226132

 