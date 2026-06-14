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KARASU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2021/286 Esas

KARAR NO : 2023/432

Davacı RECEP YILDIRIM aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-DAVANIN KABULÜ ile, Sakarya İli, Karasu İlçesi, Yassıgeçit Mahallesi/Köyü, Cilt No: 34, Hane No: 61, BSN: 86'da nüfusa kayıtlı, Rahmi ve Fatma oğlu, 08/08/1989 Karasu doğumlu, 67570051382 TC kimlik nolu davacı RECEP YILDIRIM ile 99789574918 Kimlik Numaralı Özbekistan Cumhuriyeti uyruklu MALOKHAT KARIMOVA'nın 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 166/1-2 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Talep olmadığından maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

3-Dava adli yardımlı olarak görüldüğünden alınması gereken 269,85 TL başvurma harcı, 269,85 TL peşin harç olmak üzere toplam 539,70 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Dava adli yardımlı olarak görüldüğünden suç üstünden karşılanan 269,00 TL tebligat ücreti, 300,00 TL bilirkişi ücreti ve 15.104,00 TL ilanen tebligat ücreti olmak üzere toplam 15.673,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

5-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Karar kesinleştiğinde iki adet kesinleştirilmiş ilamın Karasu İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair, tarafların her biri yönünden gerekçeli kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya mahkememizle aynı göreve sahip başka bir yer Mahkemesine verilecek bir dilekçe suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi." şeklindeki hükmün kendisine tebligat yapılamayan davalı MALOKHAT KARIMOVA(997*****918)'ya ilanen tebliğ olunur. 12/06/2026

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