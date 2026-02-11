İLAN

T.C. KARASU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/545 Esas

DAVALI : MURAT KOPARAN 234*****364 TC Kimlik numaralı, Sefer oğlu, 03/03/1979 d.lu,

Davacı VAHİDE KOPARAN tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde bildirilen adresine tebligat yapılamadığı, tebligata yarar açık adresinin yapılan araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu, sosyal inceleme raporu, ön inceleme duruşma günü ve ön inceleme duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

HMK'nun 122.madde gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap verilebileceğiniz, bu sürede cevap verilmediğinde HMK'nun 128.madde gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağınız,

sosyal inceleme raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız,

12/05/2026 günü saat: 09:30'da mazeretsiz gelmezseniz, karşı tarafın takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılacağı, aksi halde yokluğunuzda öninceleme, tahkikat ve sözlü yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığın yapılması gerektiği; duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, mazeretsiz gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu ve belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve 150'nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu,

Dava dilekçesi, tensip zaptı, tevzi formu, sosyal inceleme raporu, ön inceleme duruşma günü ve ön inceleme duruşma tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

