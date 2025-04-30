KARASU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KARASU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/237 Esas

KARAR NO : 2023/466 Karar

Davacı MÜYESSER NUHOĞLU tarafından aleyhinize açılan İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) davasının yapılan yargılaması sonunda:

HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜ ile davacılara ait Sakarya ili Karasu ilçesi Aşağı incilli mahallesi 614 ada 17 parselde (yeni 614 ada 21 parsel) kayıtlı taşınmazdaki 120.515.000,00 ETL miktarındaki 20/07/1999 tarih ve 844 yevmiye numaralı İPOTEĞİN KALDIRILMASINA,

2- Karar kesinleştikten sonra davacı tarafça depo edilen ipotek bedelinin ileride ortaya çıkacak hak sahiplerinin istihkak hakkı saklı kalmak üzere davalılara 03/12/2022 tarihli bilirkişi raporunda belirlenen hisse değerleri oranında ödenmesine,

3- Alınması gereken 3.585,26 TL harçtan peşin alınan 35,90 TL peşin harç ve 896,32 TL tamamlama harcı olmak üzere toplam 932,22 TL harcın mahsubu ile bakiye 2.653,04 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,

4- Davacı tarafça yapılan 35,90 TL peşin harç, 896,32 TL tamamlama harcı, 571,90 TL keşif harcı, 150,00 TL keşif araç ücreti, 2.400,00 TL bilirkişi ücreti, 10.242,99 TL ilan ücreti, 6.426,95 TL tebligat ve posta ücreti olmak üzere toplam 20.724,06 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara miras payları ve hisseleri oranında verilmesine,

5- Davacı Töre Nuhoğlu Boratav kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı Töre Nuhoğlu Boratav'a verilmesine,

6-Karar kesinleştikten sonra kalan gider avansının kullanılmayan kısmının HMK'nun 333. Maddesi, Yönetmeliğin 207/1. maddesi ve HMK Gider Avansı Tarifesi'nin 5. maddesi gereğince Yazı İşleri Müdürü tarafından yatırana iadesine,

Dair, tarafların her biri yönünden gerekçeli kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememize veya mahkememizle aynı göreve sahip başka bir yer Mahkemesine verilecek bir dilekçe suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.'' şeklindeki hükmün kendisine tebligat yapılamayan Dahili Davalı CEYHUN TOPÇU (T.C. Kimlik No: 183*****102) ve Dahili Davalı ERGÜN SAKA (T.C Kimlik No:381*****368)'ya ilanen tebliğ olunur. 17/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02215266