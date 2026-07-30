KARASU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KARASU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/470 Esas

DAVALI : MERİÇ BAL - Halit ve Evşen oğlu, 1985 doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Dilekçeler aşaması tamamlanmakla birlikte dava şartları, ilk itirazlar, hak düşürücü ve zamanaşımı süreleri yönünden bir eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından 12/11/2026 günü saat 09:35'de Karasu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda HMK 139 maddesi gereğince öninceleme duruşması yapılacaktır. Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi, yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin sürede tarafların dilekçelerinde gösterip sunmadıkları belgeleri sunmaları, başka yerden getirtilecek belgeler için açıklama yapmaları, bu hususların kesin sürede yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02521189