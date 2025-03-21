KARASU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KARASU

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2024/87 Esas

KARAR NO : 2024/461 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/12/2024 tarihli ilamı ile,

Hüsamettin ve Keziban oğlu, 19/05/1984 K.Çekmece doğumlu, Tokat, Erbaa, Küplüce nüfusuna kayıtlı Süleyman ÖZMERT (TC: 464*****122) hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan neticeten 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olan sanık Süleyman ÖZMERT'in tüm uğraşlara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. İş bu ilamın yayınlanmasından itibaren 15 günlük süre içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin internet haber sitesi ve Türkiye Geneli 50.000 üstü bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.03.2025

#ilangovtr Basın no ILN02194023