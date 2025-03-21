×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

KARASU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

KARASU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 00:00

T.C.
KARASU
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2024/87 Esas
KARAR NO : 2024/461 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/12/2024 tarihli ilamı ile,
Hüsamettin ve Keziban oğlu, 19/05/1984 K.Çekmece doğumlu, Tokat, Erbaa, Küplüce nüfusuna kayıtlı Süleyman ÖZMERT (TC: 464*****122) hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan neticeten 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olan sanık Süleyman ÖZMERT'in tüm uğraşlara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. İş bu ilamın yayınlanmasından itibaren 15 günlük süre içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği,
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin internet haber sitesi ve Türkiye Geneli 50.000 üstü bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.03.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02194023