KARAPINAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

KARAPINAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/389 Esas

DAVALI :BEYTULLAH YAZGI10757722292 -Stormvogelstraat 23 5912tc, Venlo /Hollanda krallığı

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu belirtilen adresinize gönderilmesi için yurtdışı tebligat çıkarılmış olup, adresinizde bulunmamanız nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Gönderilen tebligatlar iade geldiğinden, bilirkişi raporunun, dava dilekçesinin ve tensip zaptının 7201 sayılı Tebligat Kanununun m. 29 ve devamı hükümleri gereği adı geçen Beytullah Yazgı ilanen tebliğ olunmasına karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle, Konya Karapınar Hasanoba Mahallesi, 150 Ada, 21 parsel tarla Konya Karapınar Hasanoba mahallesi, 150 Ada, 31 parsel tarla Konya Karapınar Hasanoba mahallesi, 149 Ada, 13 Parsel sayılı taşınmaz mallardaki paydaşlığın satış izale i şüyu satış yoluyla giderilmesi yönünde dava açılmıştır.

Mahkememizce düzenlenen 21/07/2021 tarihli tensip zaptında özetle, dava dilekçesinin ve tensip zaptının taraflara tebliğine karar verildiği ve sair hususların düzenlenmiştir.

Bilirkişi Kurulunun 10/05/2023 ve 17/05/2022 tarihli bilirkişi raporunda özetle, yukarıda ada ve parsel numarası yazılı taşınmazların bölünemez ve ifraz edilemez olmasından dolayı satış yolu ile ortaklığın giderilebileceği yönünde kanaatlerini açıklamışlardır.

Dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporu ilanen tebliğ edilmiş sayılıp, bilirkişi raporuna HMK 281 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilikişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02516736