KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KONYA İLİ KARAPINAR İLÇESİ

HANKAPI MAHALLESİNDE BULUNAN 615 ADA 18 NOLU PARSELDE BULUNAN 50,00 M2 B BLOK ZEMİN KAT-5 dükkanın İHALEYLE SATIŞI

1. İlçenin Hankapı mahallesinde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 615 ada 18 nolu parselde bulunan 50,00 m2 B Blok Zemin Kat-5 dükkanın 7.500.000,00 TL bedel ve 450.000,00 TL Geçici teminatla 2886 sayılı ihale yasasının 45. Maddesi gereğince açık artırma ile satılacaktır.

2. İhale 19.02.025 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.30 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3. İhaleye katılacak olanlar aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak ihale komisyonuna ibraz etmeye mecburdur: Karapınar Belediyesine vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı, nüfus cüzdanı fotokopisi, Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu, Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname, Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

4. İhale Şartnamesi Karapınar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden teslim alınabilir.

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