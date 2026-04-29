KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/36 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kocaeli Karamürsel

MEVKİİ : Osmaniye Mah. Uzun Dere Karşı Mevkii

PAFTA NO :

ADA NO : 106

PARSEL NO : 320

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.139,01 m2 lik kısmı

MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ ERTAN (T.C:129******68)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

T.C. KARAMÜRSEL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/37 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KOCAELİ- KARAMÜRSEL

MEVKİİ : OSMANLI MAH. BALABAN MEVKİİ

PAFTA NO :

ADA NO : 106

PARSEL NO : 39

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 856.73 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : REFİKA KARADAŞ 472******32

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL .MÜD.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/36-2025/37 Esas sayısında dava açılmıştır.

Tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işleminin idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

Hüsumet Teiaş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi Vakıfbank Karamürsel Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmelerine, keyfiyet 2492 sayılı yasanın (değişik4650) 10. Maddesi uyarınca duyurulur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08.04.2026

