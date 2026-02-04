KARAMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KARAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

02/12/2024

Sayı : 2023/2812 Esas

Konu : ......

İLAN

MEHMET ÖZDEN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı Mehmet Özden tarafından mahkememize açılan gaiplik davasında gaip olduğu bildirilen aşağıda açık kimliği bulunan Salim Özden bütün aramalara rağmen bulunamadığından TMK'nun 32 ve 33. maddesi gereğince Salim Özden hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize bilgi vermesi ihtar olunur

GAİP

TC KİMLİK NO : 37325238306

ADI SOYADI : SALİM ÖZDEN

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : HATİCE

DOĞUM TARİHİ : 20/12/1945

DOĞUM YERİ : ÖZYURT

İKAMETGAH ADRESİ : FRANSA CUMHURİYETİ

#ilangovtr Basın no ILN02391275