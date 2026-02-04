×
KARAMAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 00:00

T.C.
KARAMAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

02/12/2024

Sayı : 2023/2812 Esas

Konu : ......

İLAN

MEHMET ÖZDEN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Davacı Mehmet Özden tarafından mahkememize açılan gaiplik davasında gaip olduğu bildirilen aşağıda açık kimliği bulunan Salim Özden bütün aramalara rağmen bulunamadığından TMK'nun 32 ve 33. maddesi gereğince Salim Özden hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize bilgi vermesi ihtar olunur
GAİP
TC KİMLİK NO : 37325238306
ADI SOYADI : SALİM ÖZDEN
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 20/12/1945
DOĞUM YERİ : ÖZYURT
İKAMETGAH ADRESİ : FRANSA CUMHURİYETİ

 

#ilangovtr Basın no ILN02391275