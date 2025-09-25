KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ASMA KATLI İŞYERİ KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE İLANI

Zonguldak İli, Merkez İlçesi Karaman Beldesi Sadıklı Mahallesi'nde kain Tapu-Kadastro'da İlgili Pafta Ada:130, Parsel: 3 noda yer alan 3956.55 m2 alanlı taşınmaz üzerine 16 ADET ASMA KATLI İŞYERİ BULUNAN A Bloktan oluşan 16 adet Asma Katlı işyerinin kat karşılığı yapılması/yaptırılması işinin 10/10/2025 tarihine isabet eden Cuma günü saat 15.00' de Belediye Meclis Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle ihalesi yapılacaktır. İşin tahmini bedeli 49,611,250.00.-TL 'nin (Kırkdokuzmilyonaltıyüzonbirbinikiyüzelli Türk Lirası) geçici teminat tutarı asgari 1,488,337.50.- TL'dir. İhale üzerine kalan yüklenici, 2 adet Asma Katlı İşyeri olmak üzere idareye bırakacaktır. Ayrıca isteklilerden 130.000,00 –Tl (yüzotuzbin Türk Lirası)'den aşağı olmamak üzere kapalı zarf usulü teklif alınacaktır. Bu bedel 2.500.000,00 TL (ikimilyonbeşyüzbin TL) miktarını aşması durumunda Asma Katlı İşyeri karşılığı olarak teklif edilecektir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte son başvuru tarih ve saatine kadar idareye sunmaları gerekmektedir. Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. Ayrıca İdari Şartnamenin 5. Maddesi 17. Ve 18. Fıkrası ve İdari Şartnamenin 28. Maddesindeki şartlara dikkat edilerek ihaleye katılım sağlanmalıdır. İstekli söz konusu maddeleri dikkate almadığı takdirde tüm yük ve sorumluluklar kendisinde olur.

1) Şekli ve İçeriği şartnamenin eki örneğine uygun teklif mektubunu koyacakları iç zarf,

2) Kanuni İkametgahı gösterir belge ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

3) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi, (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

3.1) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

4.1) İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,veya

5) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

6) Karaman Belediye Başkanlığına hitaben, işin adına Ziraat Bankası Zonguldak Şubesindeki TR66 0001 0001 3130 8795 6750 02 nolu hesabına veya Belediye veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya Karaman Belediye Başkanlığına hitaben işin adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

7) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi,

8) Şartname eki teknik personel taahhütnamesi,

9) İlan tarihinden sonra ki tarihte ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslı,

10) İlan tarihinden sonra ki tarihte Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

11) İlan tarihinden sonra ki tarihte Belediyemize borcu olmadığına dair alınmış belgenin aslı,

12) Yer görme belgesi,

13) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1.,2., 3.,4.,8.,9.,10.,11.12. ve 14.) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

14) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik şartnameler,

15) İdareden temin edilecek İnşaat Yapım Taahhüt Formu,

16) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, belgelerin tamamındaki imza kısımları ve şartnameler imzalanmış olacaktır.

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten, başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar

komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

Şartname ve ekleri ücretsiz olarak Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir. Ancak; ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, bedeli 5.000,00.-TL (Beşbin TL)'dir.

İç ve dış zarfın hazırlanma şekli idari şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Buna uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son başvuru tarih ve saati: 10/10/2025 Cuma günü, saat 14:00'e kadar istekliler tekliflerini Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmak zorundadır. Bu tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. İdareye teslim edilen zarflar her ne sebeple olursa olsun istekliye iade edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN02300757