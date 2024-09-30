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KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 00:00

 

T.C.
KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/290

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 19/11/2024 günü saat: 10.00'dır.

DOSYANOMAH/KÖY VE MEVKİİADAPARSEL NODAVALILAR- ADI SOYADIKAMULAŞTIRILAN ALANCİNSİ
2024/290Karaman ili Ayrancı İlçesi Ağızboğaz köyü10424Rıfkı Baş27,45 m2Tarla
2024/291Karaman ili Ayrancı İlçesi Ağızboğaz Köyü1089Adem Atcı
Ayşe Aydınlı
Dudu Baltacı
Emine Saat
Niyazi Atcı
Rahime Öksüz
Sevgi Atcı
Şehnaz Uçan
Ümmügülsüm Atcı
Zeliha Gözler
Halil Atcı		271,54 m2Tarla
2024/292Karaman ili Ayrancı İlçesi Ağızboğaz Köyü11530Halil Bağdat1.004,55 m2Tarla
2024/293Karaman İli Ayrancı İlçesi Ağızboğaz
Köyü		11731Osman Kuzu79,20 m2Tarla
2024/294Karaman ili Ayrancı İlçesi Ağız boğaz Köyü1393Ayşe Pişkin
Meral Aslan
Muharrem Pişkin
Cihan Eryiğit		1.233,64 m2Tarla
2024/295Karaman ili Merkez Sudurağı Köyü35414Dudu Rahat67,69 m2Tarla
2024/296Karaman ili Merkez Sudurağı Köyü50765Mehmet Kaya540,28 m2Tarla
2024/297Karaman ili Merkez Sudurağı Köyü585
585		24
25		Mehmet Ünver135,66 m2
198,71 m2		Tarla
2024/298Karaman ili Merkez İlçesi Sudurağı Köyü58810Mevlüt Soykat1.477,40 m2Tarla
2024/300Karaman İli Merkez
Selerek Köyü		1421Halide Alpay1.451,20 m2Tarla
2024/301Karaman ili Merkez
Canasan Köyü		1594Ahmet Yavuz144,05 m2Tarla
2024/302Karaman ili Merkez
Selerek Köyü		2049Ayşe Dökmen187,33 m2Tarla

1 -İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2- Açacağınız davada husumetin TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,
3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02095233