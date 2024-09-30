KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.
KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/290
TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 19/11/2024 günü saat: 10.00'dır.
|DOSYANO
|MAH/KÖY VE MEVKİİ
|ADA
|PARSEL NO
|DAVALILAR- ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|CİNSİ
|2024/290
|Karaman ili Ayrancı İlçesi Ağızboğaz köyü
|104
|24
|Rıfkı Baş
|27,45 m2
|Tarla
|2024/291
|Karaman ili Ayrancı İlçesi Ağızboğaz Köyü
|108
|9
|Adem Atcı
Ayşe Aydınlı
Dudu Baltacı
Emine Saat
Niyazi Atcı
Rahime Öksüz
Sevgi Atcı
Şehnaz Uçan
Ümmügülsüm Atcı
Zeliha Gözler
Halil Atcı
|271,54 m2
|Tarla
|2024/292
|Karaman ili Ayrancı İlçesi Ağızboğaz Köyü
|115
|30
|Halil Bağdat
|1.004,55 m2
|Tarla
|2024/293
|Karaman İli Ayrancı İlçesi Ağızboğaz
Köyü
|117
|31
|Osman Kuzu
|79,20 m2
|Tarla
|2024/294
|Karaman ili Ayrancı İlçesi Ağız boğaz Köyü
|139
|3
|Ayşe Pişkin
Meral Aslan
Muharrem Pişkin
Cihan Eryiğit
|1.233,64 m2
|Tarla
|2024/295
|Karaman ili Merkez Sudurağı Köyü
|354
|14
|Dudu Rahat
|67,69 m2
|Tarla
|2024/296
|Karaman ili Merkez Sudurağı Köyü
|507
|65
|Mehmet Kaya
|540,28 m2
|Tarla
|2024/297
|Karaman ili Merkez Sudurağı Köyü
|585
585
|24
25
|Mehmet Ünver
|135,66 m2
198,71 m2
|Tarla
|2024/298
|Karaman ili Merkez İlçesi Sudurağı Köyü
|588
|10
|Mevlüt Soykat
|1.477,40 m2
|Tarla
|2024/300
|Karaman İli Merkez
Selerek Köyü
|142
|1
|Halide Alpay
|1.451,20 m2
|Tarla
|2024/301
|Karaman ili Merkez
Canasan Köyü
|159
|4
|Ahmet Yavuz
|144,05 m2
|Tarla
|2024/302
|Karaman ili Merkez
Selerek Köyü
|204
|9
|Ayşe Dökmen
|187,33 m2
|Tarla
1 -İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2- Açacağınız davada husumetin TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,
3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02095233