KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KARAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/290

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 19/11/2024 günü saat: 10.00'dır.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2024/290 Karaman ili Ayrancı İlçesi Ağızboğaz köyü 104 24 Rıfkı Baş 27,45 m2 Tarla 2024/291 Karaman ili Ayrancı İlçesi Ağızboğaz Köyü 108 9 Adem Atcı

Ayşe Aydınlı

Dudu Baltacı

Emine Saat

Niyazi Atcı

Rahime Öksüz

Sevgi Atcı

Şehnaz Uçan

Ümmügülsüm Atcı

Zeliha Gözler

Halil Atcı 271,54 m2 Tarla 2024/292 Karaman ili Ayrancı İlçesi Ağızboğaz Köyü 115 30 Halil Bağdat 1.004,55 m2 Tarla 2024/293 Karaman İli Ayrancı İlçesi Ağızboğaz

Köyü 117 31 Osman Kuzu 79,20 m2 Tarla 2024/294 Karaman ili Ayrancı İlçesi Ağız boğaz Köyü 139 3 Ayşe Pişkin

Meral Aslan

Muharrem Pişkin

Cihan Eryiğit 1.233,64 m2 Tarla 2024/295 Karaman ili Merkez Sudurağı Köyü 354 14 Dudu Rahat 67,69 m2 Tarla 2024/296 Karaman ili Merkez Sudurağı Köyü 507 65 Mehmet Kaya 540,28 m2 Tarla 2024/297 Karaman ili Merkez Sudurağı Köyü 585

585 24

25 Mehmet Ünver 135,66 m2

198,71 m2 Tarla 2024/298 Karaman ili Merkez İlçesi Sudurağı Köyü 588 10 Mevlüt Soykat 1.477,40 m2 Tarla 2024/300 Karaman İli Merkez

Selerek Köyü 142 1 Halide Alpay 1.451,20 m2 Tarla 2024/301 Karaman ili Merkez

Canasan Köyü 159 4 Ahmet Yavuz 144,05 m2 Tarla

2024/302 Karaman ili Merkez

Selerek Köyü 204 9 Ayşe Dökmen 187,33 m2 Tarla

1 -İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2- Açacağınız davada husumetin TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02095233