İLAN

T.C.

KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/123 Esas

KARAR NO : 2025/496 Karar

Davalı BEB INTEREXPORT, Kosova ülkesinde;

Davalıya, mahkememiz 18/11/2025 tarihli gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir. "HÜKÜM: -Davanın KABULÜ ile 1.481.911,64 TL alacak bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 2-Karar ve ilam harcı olarak hesaplanan 101.229,38 TL'den, davacı tarafça yatırılan 25.307,35 TL peşin harcın mahsubu ile 75.922,03 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına, Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı iş bu kararın tebliğinden itibaren HMK'nun 387. Maddesi uyarınca 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize, Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.18/11/2025" 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğinin yapılmış sayılacağı İLANEN TEBLİĞ olunur. 11/12/2025

