KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/326 Esas

T.C DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 26/02/2024 günü saat: 08:20'dir.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2024/326 Karaman İli MerkezPirireis Mahallesi 275 5 Yunus Talaş

Yusuf Bayraktar 217,19 m2 Tarla 2024/328 Karaman İli Merkez Pirireis Mahallesi 280 40 Ahmet Ekiz,Kısmet Ekiz,Fadim Elmas,Gülsüm Ekiz, Mustafa Ekiz,Münevver Aşkan 176,71 m2 Tarla 2024/328 Karaman İli Merkez

Pirireis Mahallesi 280 42 Ahmet Ekiz,Kısmet Ekiz,Fadim Elmas,Gülsüm Ekiz,Mustafa Ekiz,Münevver Aşkan 119,71 m2 Tarla 2024/330 Karaman İli Merkez Pirireis Mahallesi 916 234 Ayşe Koku 110,26 m2 Tarla 2024/331 Karaman İli Merkez

Pirireis Mahallesi 916 236 Adnan Tolu 84,48 m2 Tarla

1-İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasınabiritirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumeti T.C DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovt Basın no ILN02138174