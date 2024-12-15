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KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 00:00

T.C. KARAMAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/326 Esas

T.C DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 26/02/2024 günü saat: 08:20'dir.

DOSYANO

MAH/KÖY VE MEVKİİ

ADA

PARSEL NO

DAVALILAR- ADI SOYADI

KAMULAŞTIRILAN ALAN

CİNSİ

2024/326

Karaman İli MerkezPirireis Mahallesi

275

5

Yunus Talaş
Yusuf Bayraktar

217,19 m2

Tarla

2024/328

Karaman İli Merkez Pirireis Mahallesi

280

40

Ahmet Ekiz,Kısmet Ekiz,Fadim Elmas,Gülsüm Ekiz, Mustafa Ekiz,Münevver Aşkan

176,71 m2

Tarla

2024/328

Karaman İli Merkez
Pirireis Mahallesi

280

42

Ahmet Ekiz,Kısmet Ekiz,Fadim Elmas,Gülsüm Ekiz,Mustafa Ekiz,Münevver Aşkan

119,71 m2

Tarla

2024/330

Karaman İli Merkez Pirireis Mahallesi

916

234

Ayşe Koku

110,26 m2

Tarla

2024/331

Karaman İli Merkez
Pirireis Mahallesi

916

236

Adnan Tolu

84,48 m2

Tarla

1-İdareceadınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasınabiritirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itiraben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumeti T.C DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovt Basın no ILN02138174