KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/249 Esas

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 28/01/2025 günü saat: 09.00 'dır.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN m² CİNSİ 2024/249 Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka Köyü, 282 25 Mehmet İlker Tarhan 172,83 Tarla 2024/250 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 198 226 Ahmet Coşar

Ayşe Küçükçetin

Medine Coşar 8,89 mülkiyet

243,66 irtifak Tarla 2024/251 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 198 225 Aliye Aktaş

Ayşe Aktaş

Cafer Boyacı

Fatma Dölek

İsmail Boyacı

Mustafa Boyacı

Müslüme Kaya

Selma Tüzen

Tuğba Beyazkılınç 422,98 Tarla 2024/252 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 198 54 Ahmet Coşar

Ayşe Küçükçetin

Medine Coşar 698,56 Tarla 2024/253 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 198 52 Dursun Bacak 116,65 Tarla 2024/254 Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü 272 16 Emin Göktaş

Emine Göktaş

Fatma Öktem 729,87 Tarla 2024/255 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 142 1564 Yusuf Değirmenci 92,14 Tarla 2024/256 Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü 305 7 Hasibe Kahraman 151,06 Tarla 2024/257 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 142 1573 Mustafa Andaş 29,16 mülkiyet

1.072,54 irtifak Tarla 2024/258 Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü 305 1 Mustafa Toker 377,41 Tarla 2024/259 Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü 280 4 Cavit Özel

Gülbahar Şahin

Hasan Eren

Mediha Şen

Sadettin Özel

Serdal Özel 464,85 Tarla 2024/260 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 142 988 Muammer Aktaş 193,73 Tarla 2024/261 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü 215 12 Seyit Ahmet Doğan 618,04 Tarla 2024/262 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü 0 4315 Halim Şeker 1.185,67 Tarla 2024/263 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü 215 10 Fatma Yuvak 8.89 mülkiyet

679,25 irtifak Tarla 2024/264 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü 217 5 Doğan Seviçkan 423,69 Tarla 2024/265 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü 0 4327 İbrahim Gürbüz 335,73 Tarla 2024/266 Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü 282 24 Alpaslan Güleç

Aydın Güleç 231,28 Tarla 2024/267 Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü 282 26 Meryem Karaman 47,15 Tarla 2024/268 Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü 281 28 Fadim İnanç

Hidayet Eren

Meliha Baran

Müslüme Eren

Nejmi Eren 67,40 Tarla 2024/269 Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü 537 419 Abdurrahman İnanç 514,98 Bağ 2024/270 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 198 208 Mustafa Andaş 987,02 Tarla 2024/271 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 409 Ali Tetik

Aliye Karabacak

Aynur Tolu

Ayşanım Şahin

Ayşe Çalış

Ayşe Hanım Koçak

Emine Dikici

Fadim Tetik

Fadim Zor

Fadimana Arlı

Fatma Semiz

Fatma Tetik

Gülseren Şen

Hasan Tetik

Hasan Ali Tetik

Hasan Hüseyin Şahin

Mustafa Şahin

Mustafa Furkan Tetik

Mustafa Tetik 10,58 mülkiyet

1.565,28 irtifak Tarla 2024/272 Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü 396 2 Ayşe Dudu Toker

Emin Dudu Baran

Halil Uysal

Macit Uysal

Muharrem Uysal

Nuh Uysal

Şerife Uysal 154,66 Tarla 2024/273 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 142 1006 Mevlüt Atay 58,46 Tarla 2024/274 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 198 205 Mustafa Andaş 353,25 Tarla 2024/275 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 198 171 Mustafa Andaş 8,12 mülkiyet

1.323,31 irtifak Tarla 2024/276 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 422 Mevlüt Atay 933,13 Tarla 2024/277 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 198 206 Mustafa Andaş 9,52 mülkiyet

636,38 irtifak Tarla 2024/278 Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü 537 408 Bekir Atalay 614,81 Bağ 2024/279 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 198 154 Necmi Baş 517,39 Tarla 2024/280 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 139 27 Mustafa Andaş 874,66 Tarla 2024/281 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 142 948 Hasan Baş 22,60 mülkiyet

353,78 irtifak Tarla 2024/282 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 142 990 Mustafa Andaş 162,54 Tarla 2024/283 Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü 537 463 Şerife Uysal 27,83 Bağ ve Kavaklık 2024/284 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü 0 4123 Fatma Yuvak

Mehmet Sever

Züneyde Kaya 13,69 mülkiyet

595,29 irtifak Tarla 2024/285 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 410 Ömer Tekin 290,00 Tarla 2024/286 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 3 Hatice Çalış

Fatma Yıldız

Abdullah Uğur

Yusuf Uğur

Meryem Uğur 561,98 Tarla 2024/287 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 421 Mevlüt Atay 8,89 mülkiyet

1.077,32 irtifak Tarla 2024/288 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 451 Abbas Göçen

Ahmet Kuru

Ayşe Şimşek

Cennet Baş

Hasan Ali Göçen

Kemal Göçen 9,52 mülkiyet

2.081,99 irtifak Tarla 2024/289 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 455 Cennet Karataş

Habibe Önal 395,19 Tarla 2024/290 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 407 Hüseyin Şimşek 141,71 Tarla 2024/291 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla 208 408 Hüseyin Şimşek 30,68 Tarla 2024/292 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 441 Hasan Hüseyin Yaşar 332,92 Tarla 2024/293 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 442 Hasan Hüseyin Yaşar 308,65 Tarla 2024/294 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 486 Hüseyin Acımık 9,52 mülkiyet

1.192,34 irtifak Tarla 2024/295 Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü 218 1 Doğan Seviçkan 8,67 mülkiyet

30,65 irtifak Tarla 2024/296 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 478 Ömer Tekin 4,50 mülkiyet

175,03 irtifak Tarla 2024/297 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 539 Mustafa Güleç 93,85 Tarla 2024/298 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 559 Hayrettin Çaylı 35,72 Bağ 2024/299 Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü 272 21 Raziye Bayram 837,96 Tarla 2024/300 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 606 Ayşe Küçükçetin

Doğan Küçükçetin

Emine Bozağaç

Hariye Karatay

Hüseyin Küçükçetin

İsmail Küçükçetin

Meryem Yavuz

Sariye Baş

Şahin Küçükçetin 9,52 mülkiyet

399,16 irtifak Bağ 2024/301 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 565 Mustafa Andaş 83,72 Bağ 2024/302 Karaman İli, Merkez İlçesi, Pınarbaşı köyü 101 86 Emine Dudu Şalkacı

Mehmet Şalkacı

Murat Şalkacı

Şerife Kaya 171,01 Bahçe 2024/303 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 610 Eyup Demir 398,57 Bağ 2024/304 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 609 Eyup Demir 250,86 Bağ 2024/305 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 608 Eyup Demir 845,51 Bağ 2024/306 Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü 208 607 Eyup Demir 252,13 Bağ 2024/307 Karaman İli, Merkez İlçesi, Pınarbaşı köyü 140 13 Ali Şimşek

Emine Kocakaya

Fatma Kara 1.615,21 Bağ 2024/308 Karaman İli, Merkez İlçesi, Pınarbaşı köyü 140 30 Mustafa Korkmaz 229,68 Bağ 2024/309 Karaman İli, Merkez İlçesi, Pınarbaşı köyü 140 8 Mustafa Çürük 13,69 mülkiyet

1.390,57 irtifak Tarla

1- İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2- Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa iledeğişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02139407