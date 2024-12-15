KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/249 Esas
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 28/01/2025 günü saat: 09.00 'dır.
DOSYANO
MAH/KÖY VE MEVKİİ
ADA
PARSEL NO
DAVALILAR- ADI SOYADI
KAMULAŞTIRILAN ALAN m²
CİNSİ
2024/249
Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka Köyü,
282
25
Mehmet İlker Tarhan
172,83
Tarla
2024/250
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
198
226
Ahmet Coşar
8,89 mülkiyet
Tarla
2024/251
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
198
225
Aliye Aktaş
422,98
Tarla
2024/252
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
198
54
Ahmet Coşar
698,56
Tarla
2024/253
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
198
52
Dursun Bacak
116,65
Tarla
2024/254
Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü
272
16
Emin Göktaş
729,87
Tarla
2024/255
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
142
1564
Yusuf Değirmenci
92,14
Tarla
2024/256
Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü
305
7
Hasibe Kahraman
151,06
Tarla
2024/257
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
142
1573
Mustafa Andaş
29,16 mülkiyet
Tarla
2024/258
Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü
305
1
Mustafa Toker
377,41
Tarla
2024/259
Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü
280
4
Cavit Özel
464,85
Tarla
2024/260
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
142
988
Muammer Aktaş
193,73
Tarla
2024/261
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü
215
12
Seyit Ahmet Doğan
618,04
Tarla
2024/262
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü
0
4315
Halim Şeker
1.185,67
Tarla
2024/263
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü
215
10
Fatma Yuvak
8.89 mülkiyet
Tarla
2024/264
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü
217
5
Doğan Seviçkan
423,69
Tarla
2024/265
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü
0
4327
İbrahim Gürbüz
335,73
Tarla
2024/266
Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü
282
24
Alpaslan Güleç
231,28
Tarla
2024/267
Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü
282
26
Meryem Karaman
47,15
Tarla
2024/268
Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü
281
28
Fadim İnanç
67,40
Tarla
2024/269
Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü
537
419
Abdurrahman İnanç
514,98
Bağ
2024/270
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
198
208
Mustafa Andaş
987,02
Tarla
2024/271
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
409
Ali Tetik
10,58 mülkiyet
Tarla
2024/272
Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü
396
2
Ayşe Dudu Toker
154,66
Tarla
2024/273
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
142
1006
Mevlüt Atay
58,46
Tarla
2024/274
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
198
205
Mustafa Andaş
353,25
Tarla
2024/275
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
198
171
Mustafa Andaş
8,12 mülkiyet
Tarla
2024/276
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
422
Mevlüt Atay
933,13
Tarla
2024/277
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
198
206
Mustafa Andaş
9,52 mülkiyet
Tarla
2024/278
Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü
537
408
Bekir Atalay
614,81
Bağ
2024/279
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
198
154
Necmi Baş
517,39
Tarla
2024/280
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
139
27
Mustafa Andaş
874,66
Tarla
2024/281
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
142
948
Hasan Baş
22,60 mülkiyet
Tarla
2024/282
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
142
990
Mustafa Andaş
162,54
Tarla
2024/283
Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü
537
463
Şerife Uysal
27,83
Bağ ve Kavaklık
2024/284
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü
0
4123
Fatma Yuvak
13,69 mülkiyet
Tarla
2024/285
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
410
Ömer Tekin
290,00
Tarla
2024/286
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
3
Hatice Çalış
561,98
Tarla
2024/287
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
421
Mevlüt Atay
8,89 mülkiyet
Tarla
2024/288
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
451
Abbas Göçen
9,52 mülkiyet
Tarla
2024/289
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
455
Cennet Karataş
395,19
Tarla
2024/290
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
407
Hüseyin Şimşek
141,71
Tarla
2024/291
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla
208
408
Hüseyin Şimşek
30,68
Tarla
2024/292
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
441
Hasan Hüseyin Yaşar
332,92
Tarla
2024/293
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
442
Hasan Hüseyin Yaşar
308,65
Tarla
2024/294
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
486
Hüseyin Acımık
9,52 mülkiyet
Tarla
2024/295
Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü
218
1
Doğan Seviçkan
8,67 mülkiyet
Tarla
2024/296
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
478
Ömer Tekin
4,50 mülkiyet
Tarla
2024/297
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
539
Mustafa Güleç
93,85
Tarla
2024/298
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
559
Hayrettin Çaylı
35,72
Bağ
2024/299
Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü
272
21
Raziye Bayram
837,96
Tarla
2024/300
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
606
Ayşe Küçükçetin
9,52 mülkiyet
Bağ
2024/301
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
565
Mustafa Andaş
83,72
Bağ
2024/302
Karaman İli, Merkez İlçesi, Pınarbaşı köyü
101
86
Emine Dudu Şalkacı
171,01
Bahçe
2024/303
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
610
Eyup Demir
398,57
Bağ
2024/304
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
609
Eyup Demir
250,86
Bağ
2024/305
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
608
Eyup Demir
845,51
Bağ
2024/306
Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü
208
607
Eyup Demir
252,13
Bağ
2024/307
Karaman İli, Merkez İlçesi, Pınarbaşı köyü
140
13
Ali Şimşek
1.615,21
Bağ
2024/308
Karaman İli, Merkez İlçesi, Pınarbaşı köyü
140
30
Mustafa Korkmaz
229,68
Bağ
2024/309
Karaman İli, Merkez İlçesi, Pınarbaşı köyü
140
8
Mustafa Çürük
13,69 mülkiyet
Tarla
1- İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2- Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönelteceğiniz,
3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa iledeğişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02139407