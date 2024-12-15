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KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 00:00

T.C. KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/249 Esas

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 28/01/2025 günü saat: 09.00 'dır.

DOSYANO

MAH/KÖY VE MEVKİİ

ADA

PARSEL NO

DAVALILAR- ADI SOYADI

KAMULAŞTIRILAN ALAN m²

CİNSİ

2024/249

Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka Köyü,

282

25

Mehmet İlker Tarhan

172,83

Tarla

2024/250

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

198

226

Ahmet Coşar
Ayşe Küçükçetin
Medine Coşar

8,89 mülkiyet
243,66 irtifak

Tarla

2024/251

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

198

225

Aliye Aktaş
Ayşe Aktaş
Cafer Boyacı
Fatma Dölek
İsmail Boyacı
Mustafa Boyacı
Müslüme Kaya
Selma Tüzen
Tuğba Beyazkılınç

422,98

Tarla

2024/252

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

198

54

Ahmet Coşar
Ayşe Küçükçetin
Medine Coşar

698,56

Tarla

2024/253

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

198

52

Dursun Bacak

116,65

Tarla

2024/254

Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü

272

16

Emin Göktaş
Emine Göktaş
Fatma Öktem

729,87

Tarla

2024/255

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

142

1564

Yusuf Değirmenci

92,14

Tarla

2024/256

Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü

305

7

Hasibe Kahraman

151,06

Tarla

2024/257

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

142

1573

Mustafa Andaş

29,16 mülkiyet
1.072,54 irtifak

Tarla

2024/258

Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü

305

1

Mustafa Toker

377,41

Tarla

2024/259

Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü

280

4

Cavit Özel
Gülbahar Şahin
Hasan Eren
Mediha Şen
Sadettin Özel
Serdal Özel

464,85

Tarla

2024/260

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

142

988

Muammer Aktaş

193,73

Tarla

2024/261

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü

215

12

Seyit Ahmet Doğan

618,04

Tarla

2024/262

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü

0

4315

Halim Şeker

1.185,67

Tarla

2024/263

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü

215

10

Fatma Yuvak

8.89 mülkiyet
679,25 irtifak

Tarla

2024/264

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü

217

5

Doğan Seviçkan

423,69

Tarla

2024/265

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü

0

4327

İbrahim Gürbüz

335,73

Tarla

2024/266

Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü

282

24

Alpaslan Güleç
Aydın Güleç

231,28

Tarla

2024/267

Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü

282

26

Meryem Karaman

47,15

Tarla

2024/268

Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü

281

28

Fadim İnanç
Hidayet Eren
Meliha Baran
Müslüme Eren
Nejmi Eren

67,40

Tarla

2024/269

Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü

537

419

Abdurrahman İnanç

514,98

Bağ

2024/270

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

198

208

Mustafa Andaş

987,02

Tarla

2024/271

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

409

Ali Tetik
Aliye Karabacak
Aynur Tolu
Ayşanım Şahin
Ayşe Çalış
Ayşe Hanım Koçak
Emine Dikici
Fadim Tetik
Fadim Zor
Fadimana Arlı
Fatma Semiz
Fatma Tetik
Gülseren Şen
Hasan Tetik
Hasan Ali Tetik
Hasan Hüseyin Şahin
Mustafa Şahin
Mustafa Furkan Tetik
Mustafa Tetik

10,58 mülkiyet
1.565,28 irtifak

Tarla

2024/272

Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü

396

2

Ayşe Dudu Toker
Emin Dudu Baran
Halil Uysal
Macit Uysal
Muharrem Uysal
Nuh Uysal
Şerife Uysal

154,66

Tarla

2024/273

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

142

1006

Mevlüt Atay

58,46

Tarla

2024/274

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

198

205

Mustafa Andaş

353,25

Tarla

2024/275

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

198

171

Mustafa Andaş

8,12 mülkiyet
1.323,31 irtifak

Tarla

2024/276

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

422

Mevlüt Atay

933,13

Tarla

2024/277

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

198

206

Mustafa Andaş

9,52 mülkiyet
636,38 irtifak

Tarla

2024/278

Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü

537

408

Bekir Atalay

614,81

Bağ

2024/279

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

198

154

Necmi Baş

517,39

Tarla

2024/280

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

139

27

Mustafa Andaş

874,66

Tarla

2024/281

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

142

948

Hasan Baş

22,60 mülkiyet
353,78 irtifak

Tarla

2024/282

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

142

990

Mustafa Andaş

162,54

Tarla

2024/283

Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü

537

463

Şerife Uysal

27,83

Bağ ve Kavaklık

2024/284

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü

0

4123

Fatma Yuvak
Mehmet Sever
Züneyde Kaya

13,69 mülkiyet
595,29 irtifak

Tarla

2024/285

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

410

Ömer Tekin

290,00

Tarla

2024/286

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

3

Hatice Çalış
Fatma Yıldız
Abdullah Uğur
Yusuf Uğur
Meryem Uğur

561,98

Tarla

2024/287

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

421

Mevlüt Atay

8,89 mülkiyet
1.077,32 irtifak

Tarla

2024/288

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

451

Abbas Göçen
Ahmet Kuru
Ayşe Şimşek
Cennet Baş
Hasan Ali Göçen
Kemal Göçen

9,52 mülkiyet
2.081,99 irtifak

Tarla

2024/289

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

455

Cennet Karataş
Habibe Önal

395,19

Tarla

2024/290

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

407

Hüseyin Şimşek

141,71

Tarla

2024/291

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla

208

408

Hüseyin Şimşek

30,68

Tarla

2024/292

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

441

Hasan Hüseyin Yaşar

332,92

Tarla

2024/293

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

442

Hasan Hüseyin Yaşar

308,65

Tarla

2024/294

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

486

Hüseyin Acımık

9,52 mülkiyet
1.192,34 irtifak

Tarla

2024/295

Karaman İli, Merkez İlçesi, Bozkandak köyü

218

1

Doğan Seviçkan

8,67 mülkiyet
30,65 irtifak

Tarla

2024/296

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

478

Ömer Tekin

4,50 mülkiyet
175,03 irtifak

Tarla

2024/297

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

539

Mustafa Güleç

93,85

Tarla

2024/298

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

559

Hayrettin Çaylı

35,72

Bağ

2024/299

Karaman İli, Merkez İlçesi, Kızılyaka köyü

272

21

Raziye Bayram

837,96

Tarla

2024/300

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

606

Ayşe Küçükçetin
Doğan Küçükçetin
Emine Bozağaç
Hariye Karatay
Hüseyin Küçükçetin
İsmail Küçükçetin
Meryem Yavuz
Sariye Baş
Şahin Küçükçetin

9,52 mülkiyet
399,16 irtifak

Bağ

2024/301

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

565

Mustafa Andaş

83,72

Bağ

2024/302

Karaman İli, Merkez İlçesi, Pınarbaşı köyü

101

86

Emine Dudu Şalkacı
Mehmet Şalkacı
Murat Şalkacı
Şerife Kaya

171,01

Bahçe

2024/303

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

610

Eyup Demir

398,57

Bağ

2024/304

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

609

Eyup Demir

250,86

Bağ

2024/305

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

608

Eyup Demir

845,51

Bağ

2024/306

Karaman İli, Merkez İlçesi, Başkışla köyü

208

607

Eyup Demir

252,13

Bağ

2024/307

Karaman İli, Merkez İlçesi, Pınarbaşı köyü

140

13

Ali Şimşek
Emine Kocakaya
Fatma Kara

1.615,21

Bağ

2024/308

Karaman İli, Merkez İlçesi, Pınarbaşı köyü

140

30

Mustafa Korkmaz

229,68

Bağ

2024/309

Karaman İli, Merkez İlçesi, Pınarbaşı köyü

140

8

Mustafa Çürük

13,69 mülkiyet
1.390,57 irtifak

Tarla

1- İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2- Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa iledeğişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02139407