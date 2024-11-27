KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/646

T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( T.C.D.D ) vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 23/12/2024 günü saat: 10.20 'dir.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2024/646 Karaman ili merkez Yenişehir Mahallesi 172

172 34 Eski 18)

32 (eski 19) SINIRLI SORUMLU BORSA ÜYELERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 921,85 M2+573,85 m2 BAHÇE 2024/647 Karaman ili merkez Pirireis Mahallesi 280 32 Ahmet UĞUZ, Kamil Selvi, Ali Selvi, Ali Aydoğmuş, İbrahim Aydoğmuş 184,35m2+13,00 m2 TARLA 2024/648 Karaman ili merkez Yenişehir Mahallesi 172

172 37 ( Eski 14)

38 (Eski 14) Halil İbrahim Öktem Dural 153,30,m2 TARLA 2024/649 Karaman ili merkez Pirireis Mahallesi 916 232 (Eski 225) Hatice Soykan, Ali Özkal, Ahmet Özkal, İsmail Hakkı Özkal, Mustafa Özkal, Bilal Özkal, Fadime Özkal 222,61 m2 TARLA

1- İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2- Açacağınız davada husumetin T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ( T.C.D.D ) 'ye yönelteceğiniz,

3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02130228