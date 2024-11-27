KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.
KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/646
T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( T.C.D.D ) vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 23/12/2024 günü saat: 10.20 'dir.
DOSYANO
MAH/KÖY VE MEVKİİ
ADA
PARSEL NO
DAVALILAR- ADI SOYADI
KAMULAŞTIRILAN ALAN
CİNSİ
2024/646
Karaman ili merkez Yenişehir Mahallesi
172
34 Eski 18)
SINIRLI SORUMLU BORSA ÜYELERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ
921,85 M2+573,85 m2
BAHÇE
2024/647
Karaman ili merkez Pirireis Mahallesi
280
32
Ahmet UĞUZ, Kamil Selvi, Ali Selvi, Ali Aydoğmuş, İbrahim Aydoğmuş
184,35m2+13,00 m2
TARLA
2024/648
Karaman ili merkez Yenişehir Mahallesi
172
37 ( Eski 14)
Halil İbrahim Öktem Dural
153,30,m2
TARLA
2024/649
Karaman ili merkez Pirireis Mahallesi
916
232 (Eski 225)
Hatice Soykan, Ali Özkal, Ahmet Özkal, İsmail Hakkı Özkal, Mustafa Özkal, Bilal Özkal, Fadime Özkal
222,61 m2
TARLA
1- İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2- Açacağınız davada husumetin T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ( T.C.D.D ) 'ye yönelteceğiniz,
3- Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5- Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02130228