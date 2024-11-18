KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.
KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/496
TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM A.Ş.(TEDAŞ) vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 16/12/2024 günü saat: 09:00 'dir.
DOSYANO
MAH/KÖY VE MEVKİİ
ADA
PARSEL NO
DAVALILAR- ADI SOYADI
KAMULAŞTIRILAN ALAN
CİNSİ
2024/496
Karaman ili merkez Bozkandak Köyü
225
9
Seyit Çelik
8,89 m2 mülkiyet, 905,19 m2 İrtifak
TARLA
2024/497
Karaman ili merkez Başkışla Köyü
142
950
Yusuf Atay
289,11 m2 irtifak
TARLA
2024/498
Karaman İli merkez Başkışla Köyü
208
17
Hatice Bulduk, Alime Küçükcırık, Cennet Yaman, Salih Boyacı, Hüseyin Kömürcü, Hatice Vural,Şerife Şen, Ayşen Kömürcü, Yüksel Can, Ayşe Boyacı, Zekiye Boyacı, Habip Boyacı, Eyyüp Boyacı, Mehmet Boyacı, Feride Küçükcırık, Şerife Karaca, Raziye Boyacı, Zeynettin Gümüş, Şerife Boyacı, Asiye Boyacı, İsa Boyacı, Mehmet Ali Boyacı, Halil Korkmaz
8,89 m2 mülkiyet, 601,77 m2 irtifak
TARLA
2024/499
Karaman ili merkez Başkışla Köyü
208
361
Şerife Karabacak
110,45 m2 irtifak,
TARLA
2024/500
Karaman ili merkez Başkışla Köyü
142
992
Şerife Gür
165,73 m2 irtifak
TARLA
2024/501
Karaman ili merkez Başkışla Köyü
208
428
Hasan Hüseyin Şahin, Fadimana Arlı, Mustafa Şahin, Ayşanım Şahin, Aynur Tolu, Mustafa Tetik,Emine Dekici, Aliye Karabacak, Fadim Zor, Fadime Tetik, Fatma Semiz, Mustafa Furkan Tetik, Ayşe Hanım Koçak. Hasan Tetik, Ali Tetik, Fadim Tetik, Hasan Tetik, Ayşe Çalış
266,14 m2 irtifak,
TARLA
2024/502
Karaman İli Merkez Başkışla Köyü
208
13
Şekire Çetintürk
1,48 m2 mülkiyet, 305,26 m2 irtifak
TARLA
2024/503
Karaman İli Merkez Başkışla Köyü
208
21
Cennet Boz
9,52 m2 mülkiyet, 382,50 m2 irtifak,
TARLA
2024/504
Karaman İli Merkez Başkışla Köyü
208
360
Cennet Boz
8,89 m2 mülkiyet, 865,17 m2 irtifak,
TARLA
2024/505
Karaman İli Merkez BaşkışlaKöyü
208
454
Ayşe Fıçı,Ayşe Ely, Fatma Bakar, Yusuf FıçıMehmet Fıçı, Kani Fıçı, Nuran Şenyurt, Selvet Fıçı Dilan Fıçı, Ayşe Gül Çavuş
19,17 m2 mülkiyet, 274,99 m2irtifak
TARLA
2024/506
Karaman İli Merkez BAşkışlaKöyü
208
462
Mustafa Akbulut
445,38 m2 irtifak,
TARLA
2024/507
Karaman İli Merkez Başkışla Köyü
208
460
Yusuf Okur
120,39 m2 irtifak,
TARLA
2024/508
Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü
218
44
Şerife Demirci
31,32 m2 irtifak,
TARLA
2024/509
Karaman İli Merkez Başkışla Köyü
208
431
Mustafa Aladağ
397,20 m2 irtifak
TARLA
2024/510
Karaman İli Merkez Başkışla Köyü
208
537
Hasan Güleç
326,69 m2 irtifak
TARLA
2024/511
Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü
218
13
Abdulkadir Baytekin
1043,42 m2 irtifak,
TARLA
2024/512
Karaman İli Merkez Başkışla Köyü
208
476
Fadim Coşkun
17,03 m2 mülkiyet, 90671 m2 irtifak,
TARLA
2024/513
Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü
272
24
Hüseyin Balta
78,60 m2 irtifak,
TARLA
2024/514
Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü
272
20
Mehmet Uslu
9,52 m2 mülkiyet, 655,83 m2 irtifak,
TARLA
2024/515
Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü
271
41
Şerife Oflaz
185,55 m2 irtifak,
TARLA
2024/516
Karaman İli Merkez Başkışla Köyü
208
613
Yaşar Boyacı
208,99 m2 irtifak,
BAĞ
2024/517
Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü
272
23
İsmail Yavuz
9,52 m2 mülkiyet 460,15m2 itrifak,
TARLA
2024/518
Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü
272
27
Hasan Ali Bayram
568,51 m2 irtifak-
TARLA
2024/519
Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü
101
92
Bekir Uysal, Hayrullah Uysal, Fadime Bilginer
1645,13 m2 irtifak,
BAĞ
2024/520
Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü
101
93
Emine Karapınar
10,58 m2 mülkiyet, 743,05 m2 irtifak,
BAĞ
2024/521
Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü
140
31
Saniha Kocabaşpınar
512,74 m2 irtifak,
BAĞ
2024/522
Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü
140
27
Pervin Kör
916,80 m2 irtifak,
BAĞ
2024/523
Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü
142
10
Abdullah Atay
47,63 m2 mülkiyet, 1515,83 m2 irtifak,
TARLA
2024/524
Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü
144
110
Şenol Çolak
9,52 m2 mülkiyet, 1339,42 m2 irtifak,
TARLA
2024/525
Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü
140
9
Meryem Çetin
9,93 m2 mülkiyet , 527,52 m2 irtifak
TARLA
1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itira ben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ( TEDAŞ) 'ye yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02122821