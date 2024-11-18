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KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 00:00

T.C.
KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/496

TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM A.Ş.(TEDAŞ) vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 16/12/2024 günü saat: 09:00 'dir.

DOSYANO

MAH/KÖY VE MEVKİİ

ADA

PARSEL NO

DAVALILAR- ADI SOYADI

KAMULAŞTIRILAN ALAN

CİNSİ

2024/496

Karaman ili merkez Bozkandak Köyü

225

9

Seyit Çelik

8,89 m2 mülkiyet, 905,19 m2 İrtifak

TARLA

2024/497

Karaman ili merkez Başkışla Köyü

142

950

Yusuf Atay

289,11 m2 irtifak

TARLA

2024/498

Karaman İli merkez Başkışla Köyü

208

17

Hatice Bulduk, Alime Küçükcırık, Cennet Yaman, Salih Boyacı, Hüseyin Kömürcü, Hatice Vural,Şerife Şen, Ayşen Kömürcü, Yüksel Can, Ayşe Boyacı, Zekiye Boyacı, Habip Boyacı, Eyyüp Boyacı, Mehmet Boyacı, Feride Küçükcırık, Şerife Karaca, Raziye Boyacı, Zeynettin Gümüş, Şerife Boyacı, Asiye Boyacı, İsa Boyacı, Mehmet Ali Boyacı, Halil Korkmaz

8,89 m2 mülkiyet, 601,77 m2 irtifak

TARLA

2024/499

Karaman ili merkez Başkışla Köyü

208

361

Şerife Karabacak

110,45 m2 irtifak,

TARLA

2024/500

Karaman ili merkez Başkışla Köyü

142

992

Şerife Gür

165,73 m2 irtifak

TARLA

2024/501

Karaman ili merkez Başkışla Köyü

208

428

Hasan Hüseyin Şahin, Fadimana Arlı, Mustafa Şahin, Ayşanım Şahin, Aynur Tolu, Mustafa Tetik,Emine Dekici, Aliye Karabacak, Fadim Zor, Fadime Tetik, Fatma Semiz, Mustafa Furkan Tetik, Ayşe Hanım Koçak. Hasan Tetik, Ali Tetik, Fadim Tetik, Hasan Tetik, Ayşe Çalış

266,14 m2 irtifak,

TARLA

2024/502

Karaman İli Merkez Başkışla Köyü

208

13

Şekire Çetintürk

1,48 m2 mülkiyet, 305,26 m2 irtifak

TARLA

2024/503

Karaman İli Merkez Başkışla Köyü

208

21

Cennet Boz

9,52 m2 mülkiyet, 382,50 m2 irtifak,

TARLA

2024/504

Karaman İli Merkez Başkışla Köyü

208

360

Cennet Boz

8,89 m2 mülkiyet, 865,17 m2 irtifak,

TARLA

2024/505

Karaman İli Merkez BaşkışlaKöyü

208

454

Ayşe Fıçı,Ayşe Ely, Fatma Bakar, Yusuf FıçıMehmet Fıçı, Kani Fıçı, Nuran Şenyurt, Selvet Fıçı Dilan Fıçı, Ayşe Gül Çavuş

19,17 m2 mülkiyet, 274,99 m2irtifak

TARLA

2024/506

Karaman İli Merkez BAşkışlaKöyü

208

462

Mustafa Akbulut

445,38 m2 irtifak,

TARLA

2024/507

Karaman İli Merkez Başkışla Köyü

208

460

Yusuf Okur

120,39 m2 irtifak,

TARLA

2024/508

Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü

218

44

Şerife Demirci

31,32 m2 irtifak,

TARLA

2024/509

Karaman İli Merkez Başkışla Köyü

208

431

Mustafa Aladağ

397,20 m2 irtifak

TARLA

2024/510

Karaman İli Merkez Başkışla Köyü

208

537

Hasan Güleç

326,69 m2 irtifak

TARLA

2024/511

Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü

218

13

Abdulkadir Baytekin

1043,42 m2 irtifak,

TARLA

2024/512

Karaman İli Merkez Başkışla Köyü

208

476

Fadim Coşkun

17,03 m2 mülkiyet, 90671 m2 irtifak,

TARLA

2024/513

Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü

272

24

Hüseyin Balta

78,60 m2 irtifak,

TARLA

2024/514

Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü

272

20

Mehmet Uslu

9,52 m2 mülkiyet, 655,83 m2 irtifak,

TARLA

2024/515

Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü

271

41

Şerife Oflaz

185,55 m2 irtifak,

TARLA

2024/516

Karaman İli Merkez Başkışla Köyü

208

613

Yaşar Boyacı

208,99 m2 irtifak,

BAĞ

2024/517

Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü

272

23

İsmail Yavuz

9,52 m2 mülkiyet 460,15m2 itrifak,

TARLA

2024/518

Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü

272

27

Hasan Ali Bayram

568,51 m2 irtifak-

TARLA

2024/519

Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü

101

92

Bekir Uysal, Hayrullah Uysal, Fadime Bilginer

1645,13 m2 irtifak,

BAĞ

2024/520

Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü

101

93

Emine Karapınar

10,58 m2 mülkiyet, 743,05 m2 irtifak,

BAĞ

2024/521

Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü

140

31

Saniha Kocabaşpınar

512,74 m2 irtifak,

BAĞ

2024/522

Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü

140

27

Pervin Kör

916,80 m2 irtifak,

BAĞ

2024/523

Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü

142

10

Abdullah Atay

47,63 m2 mülkiyet, 1515,83 m2 irtifak,

TARLA

2024/524

Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü

144

110

Şenol Çolak

9,52 m2 mülkiyet, 1339,42 m2 irtifak,

TARLA

2024/525

Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü

140

9

Meryem Çetin

9,93 m2 mülkiyet , 527,52 m2 irtifak

TARLA

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itira ben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ( TEDAŞ) 'ye yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02122821