KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/496

TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM A.Ş.(TEDAŞ) vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 16/12/2024 günü saat: 09:00 'dir.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2024/496 Karaman ili merkez Bozkandak Köyü 225 9 Seyit Çelik 8,89 m2 mülkiyet, 905,19 m2 İrtifak TARLA 2024/497 Karaman ili merkez Başkışla Köyü 142 950 Yusuf Atay 289,11 m2 irtifak TARLA 2024/498 Karaman İli merkez Başkışla Köyü 208 17 Hatice Bulduk, Alime Küçükcırık, Cennet Yaman, Salih Boyacı, Hüseyin Kömürcü, Hatice Vural,Şerife Şen, Ayşen Kömürcü, Yüksel Can, Ayşe Boyacı, Zekiye Boyacı, Habip Boyacı, Eyyüp Boyacı, Mehmet Boyacı, Feride Küçükcırık, Şerife Karaca, Raziye Boyacı, Zeynettin Gümüş, Şerife Boyacı, Asiye Boyacı, İsa Boyacı, Mehmet Ali Boyacı, Halil Korkmaz 8,89 m2 mülkiyet, 601,77 m2 irtifak TARLA 2024/499 Karaman ili merkez Başkışla Köyü 208 361 Şerife Karabacak 110,45 m2 irtifak, TARLA 2024/500 Karaman ili merkez Başkışla Köyü 142 992 Şerife Gür 165,73 m2 irtifak TARLA 2024/501 Karaman ili merkez Başkışla Köyü 208 428 Hasan Hüseyin Şahin, Fadimana Arlı, Mustafa Şahin, Ayşanım Şahin, Aynur Tolu, Mustafa Tetik,Emine Dekici, Aliye Karabacak, Fadim Zor, Fadime Tetik, Fatma Semiz, Mustafa Furkan Tetik, Ayşe Hanım Koçak. Hasan Tetik, Ali Tetik, Fadim Tetik, Hasan Tetik, Ayşe Çalış 266,14 m2 irtifak, TARLA 2024/502 Karaman İli Merkez Başkışla Köyü 208 13 Şekire Çetintürk 1,48 m2 mülkiyet, 305,26 m2 irtifak TARLA 2024/503 Karaman İli Merkez Başkışla Köyü 208 21 Cennet Boz 9,52 m2 mülkiyet, 382,50 m2 irtifak, TARLA 2024/504 Karaman İli Merkez Başkışla Köyü 208 360 Cennet Boz 8,89 m2 mülkiyet, 865,17 m2 irtifak, TARLA 2024/505 Karaman İli Merkez BaşkışlaKöyü 208 454 Ayşe Fıçı,Ayşe Ely, Fatma Bakar, Yusuf FıçıMehmet Fıçı, Kani Fıçı, Nuran Şenyurt, Selvet Fıçı Dilan Fıçı, Ayşe Gül Çavuş 19,17 m2 mülkiyet, 274,99 m2irtifak TARLA 2024/506 Karaman İli Merkez BAşkışlaKöyü 208 462 Mustafa Akbulut 445,38 m2 irtifak, TARLA 2024/507 Karaman İli Merkez Başkışla Köyü 208 460 Yusuf Okur 120,39 m2 irtifak, TARLA 2024/508 Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü 218 44 Şerife Demirci 31,32 m2 irtifak, TARLA 2024/509 Karaman İli Merkez Başkışla Köyü 208 431 Mustafa Aladağ 397,20 m2 irtifak TARLA 2024/510 Karaman İli Merkez Başkışla Köyü 208 537 Hasan Güleç 326,69 m2 irtifak TARLA 2024/511 Karaman İli Merkez Bozkandak Köyü 218 13 Abdulkadir Baytekin 1043,42 m2 irtifak, TARLA 2024/512 Karaman İli Merkez Başkışla Köyü 208 476 Fadim Coşkun 17,03 m2 mülkiyet, 90671 m2 irtifak, TARLA 2024/513 Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü 272 24 Hüseyin Balta 78,60 m2 irtifak, TARLA 2024/514 Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü 272 20 Mehmet Uslu 9,52 m2 mülkiyet, 655,83 m2 irtifak, TARLA 2024/515 Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü 271 41 Şerife Oflaz 185,55 m2 irtifak, TARLA 2024/516 Karaman İli Merkez Başkışla Köyü 208 613 Yaşar Boyacı 208,99 m2 irtifak, BAĞ 2024/517 Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü 272 23 İsmail Yavuz 9,52 m2 mülkiyet 460,15m2 itrifak, TARLA 2024/518 Karaman İli Merkez Kızılyaka Köyü 272 27 Hasan Ali Bayram 568,51 m2 irtifak- TARLA 2024/519 Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü 101 92 Bekir Uysal, Hayrullah Uysal, Fadime Bilginer 1645,13 m2 irtifak, BAĞ 2024/520 Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü 101 93 Emine Karapınar 10,58 m2 mülkiyet, 743,05 m2 irtifak, BAĞ 2024/521 Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü 140 31 Saniha Kocabaşpınar 512,74 m2 irtifak, BAĞ 2024/522 Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü 140 27 Pervin Kör 916,80 m2 irtifak, BAĞ 2024/523 Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü 142 10 Abdullah Atay 47,63 m2 mülkiyet, 1515,83 m2 irtifak, TARLA 2024/524 Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü 144 110 Şenol Çolak 9,52 m2 mülkiyet, 1339,42 m2 irtifak, TARLA 2024/525 Karaman İli Merkez Pınarbaşı Köyü 140 9 Meryem Çetin 9,93 m2 mülkiyet , 527,52 m2 irtifak TARLA

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itira ben 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ( TEDAŞ) 'ye yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idarı yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02122821