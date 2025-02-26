T.C.

KARAİSALI SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS SAYISI: 2023/411 ESAS

İLAN

Davacı vekili Av. Cengizhan Bayrambey tarafından davalı Mahmut Bayram aleyhine açılan gaipliğe karar verilmesine ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen Mahmut Bayram'ın 1997 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bilgi alınamadığından sağ olduğu takdirde hakkında bilgisi ve görgüsü bulunan kişilerin, bu ilanı yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2023/411 esas sayılı dosyasına bildirilmesi bu süre içinde gaipliği istenen, meydana çıkmaz veya kendisinden haber alınmaz ise mahkemece gaipliğe karar verileceği hususu ilan olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 14752228742, ADI SOYADI: MAHMUT BAYRAM, BABA ADI: ÖMER,ANA ADI: SEVİM ,DOĞUM TARİHİ: 01/10/1961,DOĞUM YERİ: KAPIKAYA, İKAMETGAH ADRESİ: Kapıkaya Mah. Kapıkaya Küme Evlerı No: 26 Karaisalı/ ADANA

#ilangovtr Basın no ILN02179753