İ L A N

T.C. KARAİSALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

11.02.2026

Sayı : 2024/183 Esas

Adana ili Karaisalı ilçesi Selampınar mahallesinde bulunan 1947 ada 8 parsel (Eski 65 ada 5 parsel) numaralı taşınmazdaki 168/672 oranındaki hisse sahibi olan Veli kızı Fatik Fatma'nın yaşayıp yaşamadığına yönelik görgü ve bilgisi bulunanların son ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde hangi şehirde ve nerede hangi şekilde gördüklerine yönelik beyanda bulunmalarına aksi halde ilgilinin TMK'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ihtar olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02401192