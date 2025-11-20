KARAHALLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARAHALLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Boğaz Mahallesi 272 Ada 114 Parseldeki 2.553,42 m²’lik Arsa Vasıflı Taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi Gereğince Açık Teklif Usulü Arttırma İle Satış İhalesi Yapılacaktır.

2. Taşınmaza İlişkin Satış İhalesi; 03.12.2025 Çarşamba Günü Saat 14.10’da “İlçemiz Yeni Mahalle Açık Pazar Meydanı No:24" Adresinde Bulunan Belediye Hizmet Binamızdaki Toplantı Salonunda Ve Encümen Huzurunda Yapılacaktır.

3. Taşınmazın; Tahmini Satış İhale Bedeli 6.000.000,00 Tl. Olup, %3’ten Geçici Teminat Bedeli 180.000,00 Tl.’dir.. İhalenin Kesin Teminat Tutarı İse İhale Sonuç Bedelinin % 6 sıdır.

4. Belediye Encümeni İhaleyi, Yapıp Yapmamaya Ve Uygun Bedeli Tespit Etmeye Yetkilidir.

5. İhaleye Katılacak Olanlar;

Gerçek Kişiler; Nüfus Cüzdan Fotokopisini, İkametgah Belgesini, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur Yazısını, Şartname Bedeli Alındı Dekontunu, Geçici Teminat Bedelini Yatırdığına Dair Dekontu Veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde Belirtilen Teminatlar ile Varsa Şartnamede İstenilen Diğer Belgeleri,

Nüfus Cüzdan Fotokopisini, İkametgah Belgesini, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur Yazısını, Şartname Bedeli Alındı Dekontunu, Geçici Teminat Bedelini Yatırdığına Dair Dekontu Veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde Belirtilen Teminatlar ile Varsa Şartnamede İstenilen Diğer Belgeleri, İhaleye Vekaleten Katılacaklar Olanlar Ayrıca Vekaletname Aslını Veya Noter Onaylı Suretini

Tüzel kişiler(Şirket, Dernek vs); İhale Tarihi İtibariyle Tüzel kişiliği Temsile Haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi), Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi (Esnaf Odasından Oda Kayıt Belgesi, Şirket Adres Bilgileri, ortak Girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur Yazısını, Şartname Bedeli Alındı Dekontunu, Geçici Teminat Bedelini Yatırdığına Dair Dekontu Veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde Belirtilen Teminatlar ile Varsa Şartnamede İstenilen Diğer Belgeleri

İhale Tarihi İtibariyle Tüzel kişiliği Temsile Haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi), Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi (Esnaf Odasından Oda Kayıt Belgesi, Şirket Adres Bilgileri, ortak Girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur Yazısını, Şartname Bedeli Alındı Dekontunu, Geçici Teminat Bedelini Yatırdığına Dair Dekontu Veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde Belirtilen Teminatlar ile Varsa Şartnamede İstenilen Diğer Belgeleri En geç 02.12.2025 Salı Günü Mesai Saati Bitimine kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne İbraz Etmeleri / Teslim etmeleri zorunludur.

İstekliler Posta ile yapacağı tekliflerini en geç 02.12.2025 Salı Günü Mesai Saati Bitimine kadar İlçemiz Yeni Mahalle Açık Pazar Meydanı No:24 Adresindeki Belediye Hizmet Binasındaki Yazı İşleri Müdürlüğünde olacak şekilde İadeli Taahhütlü bir Mektup ile gönderebilir.

6. Hakkında İhalelere Katılma Yasağı Olanlar İhaleye Katılamazlar.

7. İta Amiri 15 Gün İçerisinde İhaleyi Onaylayıp Onaylamamaya Yetkilidir. İhale Sonucunda Ortaya Çıkan Taşınmaza İlişkin Satış Bedeli, Şartnamede Belirtilen Tarihte ödenecektir.

8. İhaleyle ilgili diğer bilgiler ve İhaleye ilişkin şartları içeren Şartname Mesai Saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve temin edilebilir. Ancak İhaleye Katılabilmek için 1.000,00 Tl. İhale Şartname Bedelinin Yatırılması zorunludur.

9. İşbu İlan Metni 1 Sayfadan İbarettir. İsteklilere İlanen Duyurulur. 11.11.2025

#ilangovtr Basın no ILN02337893