KARAHALLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARAHALLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
1. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Boğaz Mahallesi 272 Ada 114 Parseldeki 2.553,42 m²’lik Arsa Vasıflı Taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi Gereğince Açık Teklif Usulü Arttırma İle Satış İhalesi Yapılacaktır.
2. Taşınmaza İlişkin Satış İhalesi; 03.12.2025 Çarşamba Günü Saat 14.10’da “İlçemiz Yeni Mahalle Açık Pazar Meydanı No:24" Adresinde Bulunan Belediye Hizmet Binamızdaki Toplantı Salonunda Ve Encümen Huzurunda Yapılacaktır.
3. Taşınmazın; Tahmini Satış İhale Bedeli 6.000.000,00 Tl. Olup, %3’ten Geçici Teminat Bedeli 180.000,00 Tl.’dir.. İhalenin Kesin Teminat Tutarı İse İhale Sonuç Bedelinin % 6 sıdır.
4. Belediye Encümeni İhaleyi, Yapıp Yapmamaya Ve Uygun Bedeli Tespit Etmeye Yetkilidir.
5. İhaleye Katılacak Olanlar;
6. Hakkında İhalelere Katılma Yasağı Olanlar İhaleye Katılamazlar.
7. İta Amiri 15 Gün İçerisinde İhaleyi Onaylayıp Onaylamamaya Yetkilidir. İhale Sonucunda Ortaya Çıkan Taşınmaza İlişkin Satış Bedeli, Şartnamede Belirtilen Tarihte ödenecektir.
8. İhaleyle ilgili diğer bilgiler ve İhaleye ilişkin şartları içeren Şartname Mesai Saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve temin edilebilir. Ancak İhaleye Katılabilmek için 1.000,00 Tl. İhale Şartname Bedelinin Yatırılması zorunludur.
9. İşbu İlan Metni 1 Sayfadan İbarettir. İsteklilere İlanen Duyurulur. 11.11.2025
