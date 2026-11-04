KARADENİZ EREĞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KDZ.EREĞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

ESAS NO : 2024/8 Esas

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; Dava konusu Zonguldak ili, Kdz Ereğli ilçesi Müftü mahallesi 469 ada 4 parsel 469 ada 5 parsel 469 ada 6 parsel469 ada 7 parsel sayılı sayılı taşınmazda hissedar olan davalı İSTANBUL ili, MALTEPE ilçesi, ALTINTEPE mah/köy, 2 Cilt, 366 Aile sıra no, 11 sırada nüfusa kayıtlı, DÜNDAR RAGIP ve PELİN oğlu/kızı, 13/01/1958 dogumlu, 23762112712 T.C kimlik nolu MUSTAFA SERDAR OLGUN 'un T.C. Dışişleri bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılan tebligat evrakı iade edildiğinden ve yeni adresleri de tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 25/02/2027 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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