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KARADENİZ EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KARADENİZ EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 00:00

T.C KARADENİZ EREĞLİ İKİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin aşağıda belirtilen dosyalarından tensiben verilen karar gereğince; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 28.10.2020 - 9665-3 no'lu Kamu Yararı Kararına müteakip, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7'nci maddesi gereğince müvekkil şirket Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 28/12/2020 tarih 26-1629 no'lu Kamulaştırma Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmıştır. Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların açılmış olan Bedel Tespiti ve Tescil davasına ilişkin kamulaştırma işlemine veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ve ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği husumetin TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.)'a yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare, tespit edilen bedelin malikler adına Karadeniz Ereğli Vakıfbank Şube Müdürlüğü’ne yatırılacağı duruşmanın 02/10/2025 tarihinde mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı ilan olunur.

Sıra NoİLİLÇEMAHALLE / KÖYADAPARSELESAS NODAVALI AD-SOYADDAİMİ İRTİFAK ALANI m2GEÇİCİ İRTİFAK ALANI m2
1ZONGULDAKEREĞLİÖREN1212872025/160HALİL KARAMAN251,819,69
2ZONGULDAKEREĞLİÖREN1212862025/161KÜBRA KARAMAN149,78 
3ZONGULDAKEREĞLİÖREN1212822025/162SAFİNAZ KARAMAN209,52 
4ZONGULDAKEREĞLİÖREN1212812025/163MUSTAFA KARAMAN344,08 
5ZONGULDAKEREĞLİÖREN1212792025/164EMİNE AKCAN331,65 
6ZONGULDAKEREĞLİÖREN1212782025/165İBRAHİM CERRAH72,95 
7ZONGULDAKEREĞLİÖREN1212772025/166İBRAHİM CERRAH62,23 
8ZONGULDAKEREĞLİÖREN1212722025/167HÜSEYİN CERRAH10,6 
9ZONGULDAKEREĞLİÖREN1212712025/168HÜSEYİN CERRAH412,01 
10ZONGULDAKEREĞLİÖREN1212672025/169ZEHRA GÖKTÜRK1414,9720,77
11ZONGULDAKEREĞLİÖREN121222025/170SEMA MORCU17,26 
12ZONGULDAKEREĞLİÖREN1212932025/171MUSTAFA KARAMAN127,26 
13ZONGULDAKEREĞLİÖREN1212922025/172SAFİNAZ KARAMAN37,531,29
14ZONGULDAKEREĞLİPIRARCIK12622025/173HÜSEYİN TUNA609,6127,46
15ZONGULDAKEREĞLİPINARCIK12632025/174SIRMA ÇETİN68,73 
16ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK137282025/175ŞABAN ŞEN144,93 
17ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK137262025/176ŞABAN ŞEN1620,11 
18ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK137122025/177İZZET CANDAN75,74 
19ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK137132025/178BÜLENT AKDENİZ136,57 
20ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK137112025/179NECATİ AKDENİZ26,21 
21ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK14812025/180İZZET CANDAN307,0310,58
22ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK147512025/181ZEKİ AKDENİZ971,28 
23ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK147522025/182İZZET YALÇIN1635,1 
24ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK147502025/183İBRAHİM YILMAZ273,94 
25ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK147542025/184İZZET YALÇIN12,18 
26ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK147562025/185HÜSEYİN AKCAN747,62 
27ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK147322025/186DURSUN YAVUZ24,78 
28ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK147302025/187CEMİLE UYSAL1422,47 
29ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK147292005/188ZEKİ AKDENİZ113,65 
30ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK147182025/189HÜSEYİN OKUT485,1424,21
31ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK146422025/190FİKRET KARAMAN2400 
32ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK146172025/191HÜSEYİN BAŞKURT965,9412,6
33ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK136222025/192ZEKİ AKDENİZ2443,09113,92
34ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK136142025/193HASAN BAŞKURT459,15 
35ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK136152025/194FEYZA BAŞKURT237,6212,6
36ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK136162025/195MEHMET ALİ KANDİL521,8 
37ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK136172025/196HÜSEYİN KANDİL397,01 
38
39		ZONGULDAK
ZONGULDAK		EREĞLİ
EREĞLİ		SOĞANLI YÖRÜK
SOĞANLI YÖRÜK		136
136		18
19		2025/197
2025/198		İSMAİL KANDİL
İZZET YALÇIN		396,9
915,94		 
40ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK136202025/199YAKUP YALÇIN836,37 
41ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK136212025/200AHMET YILMAZ87,27 
42ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK136112025/201HASAN AKDENİZ1025,57 
43ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK136102025/202NECATİ AKDENİZ333,68 
44ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK137272025/203İSMAİL UYSAL260,9321,53
45ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK138522025/204ŞERAFETTİN KANDİL115,87 
46ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK138512025/205HÜSEYİN KANDİL154,81 
47ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK138502025/206RECEP KANDİL169,42 
48ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK138492025/207EMİNE KANDİL200,62 
49ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK138482025/208NEZAHAT UYSAL535,63 
50ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK138472025/209İZZET CANDAN264,05 
51ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK138462025/210RAHİME SAĞIR300,64 
52ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK138452025/211DURSUN AKDENİZ113,32 
53ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK138442025/212FEYZİ BAŞKURT374,72 
54ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK138432025/213RİFAT AYHAN639,614,43
55ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK137142025/214BÜLENT AKDENİZ253,5315,54
56ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK137242025/215EMİNE ORUÇ392,11 
57ZONGULDAKEREĞLİSOĞANLI YÖRÜK137252025/216ALİ UYSAL1411,53 
          
58ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER10612025/217ASIM KESKİN568,76 
59ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER10622025/218ŞABAN OKUR248,3 
60ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER10632025/219FATMA ÜNLÜ122,89 
61ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER10652025/220EZGİ ÖZKARA254,92 
62ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER10662025/221NURİ ÇETİN143,88 
63ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER10672025/222HASAN DEMİRTAŞ332,87 
64ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER10682025/223MEHMET DEMİRTAŞ158,2929,81
65ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER106232025/224DİLEK ÇETİN16,48 
66ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER10692025/225ŞABAN OKUR141,08 
67ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER106442025/226EYYÜP ÖZ75,58 
68ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER106432025/227DURDU AÇAR169,81 
69ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER106422025/228RAMAZAN ÖZ161,61 
70ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER106412025/229EMİNE YÜKSEL140,62 
71ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER106402025/230ASİM KARADENİZ34,24 
72ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER106292025/231MUSTAFA DUMAN353,62 
73ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER106302025/232GÜLSÜM UZUN56,3 
74ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER106312025/233EMİNE YÜKSEL43,74 
75ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER106342025/234ÖZGE ÖZTÜRK216,45632,26
76ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER106332025/235FATMA KARATAŞ59,4 
77ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER106322025/236ZAHİDE ÜNLÜ84,39 
78ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER106352025/237MUSTAFA DUMAN53,04 
79ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER106362025/238FİKRET DUMAN39,84 
80ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER106372025/239EMİN KARABULUT58,9 
81ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER106382025/240EMİNE ÖLMEZ125,99 
82ZONGULDAKEREĞLİSÜLEYMANBEYLER106392025/241ZAHİDE ÜNLÜ29,06 

 

#ilangovtr Basın no ILN02256893