KARADENİZ EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C KARADENİZ EREĞLİ İKİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Mahkememizin aşağıda belirtilen dosyalarından tensiben verilen karar gereğince; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 28.10.2020 - 9665-3 no'lu Kamu Yararı Kararına müteakip, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7'nci maddesi gereğince müvekkil şirket Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 28/12/2020 tarih 26-1629 no'lu Kamulaştırma Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmıştır. Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların açılmış olan Bedel Tespiti ve Tescil davasına ilişkin kamulaştırma işlemine veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ve ilandan itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği husumetin TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.)'a yöneltilebileceği, idari yargıda dava açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırmasını yapan idare, tespit edilen bedelin malikler adına Karadeniz Ereğli Vakıfbank Şube Müdürlüğü’ne yatırılacağı duruşmanın 02/10/2025 tarihinde mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı ilan olunur.
|Sıra No
|İL
|İLÇE
|MAHALLE / KÖY
|ADA
|PARSEL
|ESAS NO
|DAVALI AD-SOYAD
|DAİMİ İRTİFAK ALANI m2
|GEÇİCİ İRTİFAK ALANI m2
|1
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ÖREN
|1212
|87
|2025/160
|HALİL KARAMAN
|251,8
|19,69
|2
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ÖREN
|1212
|86
|2025/161
|KÜBRA KARAMAN
|149,78
|3
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ÖREN
|1212
|82
|2025/162
|SAFİNAZ KARAMAN
|209,52
|4
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ÖREN
|1212
|81
|2025/163
|MUSTAFA KARAMAN
|344,08
|5
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ÖREN
|1212
|79
|2025/164
|EMİNE AKCAN
|331,65
|6
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ÖREN
|1212
|78
|2025/165
|İBRAHİM CERRAH
|72,95
|7
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ÖREN
|1212
|77
|2025/166
|İBRAHİM CERRAH
|62,23
|8
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ÖREN
|1212
|72
|2025/167
|HÜSEYİN CERRAH
|10,6
|9
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ÖREN
|1212
|71
|2025/168
|HÜSEYİN CERRAH
|412,01
|10
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ÖREN
|1212
|67
|2025/169
|ZEHRA GÖKTÜRK
|1414,97
|20,77
|11
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ÖREN
|1212
|2
|2025/170
|SEMA MORCU
|17,26
|12
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ÖREN
|1212
|93
|2025/171
|MUSTAFA KARAMAN
|127,26
|13
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|ÖREN
|1212
|92
|2025/172
|SAFİNAZ KARAMAN
|37,53
|1,29
|14
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|PIRARCIK
|126
|2
|2025/173
|HÜSEYİN TUNA
|609,61
|27,46
|15
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|PINARCIK
|126
|3
|2025/174
|SIRMA ÇETİN
|68,73
|16
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|137
|28
|2025/175
|ŞABAN ŞEN
|144,93
|17
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|137
|26
|2025/176
|ŞABAN ŞEN
|1620,11
|18
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|137
|12
|2025/177
|İZZET CANDAN
|75,74
|19
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|137
|13
|2025/178
|BÜLENT AKDENİZ
|136,57
|20
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|137
|11
|2025/179
|NECATİ AKDENİZ
|26,21
|21
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|148
|1
|2025/180
|İZZET CANDAN
|307,03
|10,58
|22
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|147
|51
|2025/181
|ZEKİ AKDENİZ
|971,28
|23
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|147
|52
|2025/182
|İZZET YALÇIN
|1635,1
|24
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|147
|50
|2025/183
|İBRAHİM YILMAZ
|273,94
|25
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|147
|54
|2025/184
|İZZET YALÇIN
|12,18
|26
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|147
|56
|2025/185
|HÜSEYİN AKCAN
|747,62
|27
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|147
|32
|2025/186
|DURSUN YAVUZ
|24,78
|28
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|147
|30
|2025/187
|CEMİLE UYSAL
|1422,47
|29
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|147
|29
|2005/188
|ZEKİ AKDENİZ
|113,65
|30
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|147
|18
|2025/189
|HÜSEYİN OKUT
|485,14
|24,21
|31
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|146
|42
|2025/190
|FİKRET KARAMAN
|2400
|32
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|146
|17
|2025/191
|HÜSEYİN BAŞKURT
|965,94
|12,6
|33
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|136
|22
|2025/192
|ZEKİ AKDENİZ
|2443,09
|113,92
|34
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|136
|14
|2025/193
|HASAN BAŞKURT
|459,15
|35
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|136
|15
|2025/194
|FEYZA BAŞKURT
|237,62
|12,6
|36
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|136
|16
|2025/195
|MEHMET ALİ KANDİL
|521,8
|37
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|136
|17
|2025/196
|HÜSEYİN KANDİL
|397,01
|38
39
|ZONGULDAK
ZONGULDAK
|EREĞLİ
EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
SOĞANLI YÖRÜK
|136
136
|18
19
|2025/197
2025/198
|İSMAİL KANDİL
İZZET YALÇIN
|396,9
915,94
|40
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|136
|20
|2025/199
|YAKUP YALÇIN
|836,37
|41
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|136
|21
|2025/200
|AHMET YILMAZ
|87,27
|42
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|136
|11
|2025/201
|HASAN AKDENİZ
|1025,57
|43
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|136
|10
|2025/202
|NECATİ AKDENİZ
|333,68
|44
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|137
|27
|2025/203
|İSMAİL UYSAL
|260,93
|21,53
|45
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|138
|52
|2025/204
|ŞERAFETTİN KANDİL
|115,87
|46
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|138
|51
|2025/205
|HÜSEYİN KANDİL
|154,81
|47
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|138
|50
|2025/206
|RECEP KANDİL
|169,42
|48
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|138
|49
|2025/207
|EMİNE KANDİL
|200,62
|49
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|138
|48
|2025/208
|NEZAHAT UYSAL
|535,63
|50
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|138
|47
|2025/209
|İZZET CANDAN
|264,05
|51
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|138
|46
|2025/210
|RAHİME SAĞIR
|300,64
|52
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|138
|45
|2025/211
|DURSUN AKDENİZ
|113,32
|53
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|138
|44
|2025/212
|FEYZİ BAŞKURT
|374,72
|54
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|138
|43
|2025/213
|RİFAT AYHAN
|639,6
|14,43
|55
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|137
|14
|2025/214
|BÜLENT AKDENİZ
|253,53
|15,54
|56
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|137
|24
|2025/215
|EMİNE ORUÇ
|392,11
|57
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SOĞANLI YÖRÜK
|137
|25
|2025/216
|ALİ UYSAL
|1411,53
|58
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|1
|2025/217
|ASIM KESKİN
|568,76
|59
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|2
|2025/218
|ŞABAN OKUR
|248,3
|60
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|3
|2025/219
|FATMA ÜNLÜ
|122,89
|61
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|5
|2025/220
|EZGİ ÖZKARA
|254,92
|62
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|6
|2025/221
|NURİ ÇETİN
|143,88
|63
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|7
|2025/222
|HASAN DEMİRTAŞ
|332,87
|64
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|8
|2025/223
|MEHMET DEMİRTAŞ
|158,29
|29,81
|65
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|23
|2025/224
|DİLEK ÇETİN
|16,48
|66
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|9
|2025/225
|ŞABAN OKUR
|141,08
|67
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|44
|2025/226
|EYYÜP ÖZ
|75,58
|68
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|43
|2025/227
|DURDU AÇAR
|169,81
|69
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|42
|2025/228
|RAMAZAN ÖZ
|161,61
|70
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|41
|2025/229
|EMİNE YÜKSEL
|140,62
|71
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|40
|2025/230
|ASİM KARADENİZ
|34,24
|72
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|29
|2025/231
|MUSTAFA DUMAN
|353,62
|73
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|30
|2025/232
|GÜLSÜM UZUN
|56,3
|74
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|31
|2025/233
|EMİNE YÜKSEL
|43,74
|75
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|34
|2025/234
|ÖZGE ÖZTÜRK
|216,45
|632,26
|76
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|33
|2025/235
|FATMA KARATAŞ
|59,4
|77
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|32
|2025/236
|ZAHİDE ÜNLÜ
|84,39
|78
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|35
|2025/237
|MUSTAFA DUMAN
|53,04
|79
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|36
|2025/238
|FİKRET DUMAN
|39,84
|80
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|37
|2025/239
|EMİN KARABULUT
|58,9
|81
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|38
|2025/240
|EMİNE ÖLMEZ
|125,99
|82
|ZONGULDAK
|EREĞLİ
|SÜLEYMANBEYLER
|106
|39
|2025/241
|ZAHİDE ÜNLÜ
|29,06
#ilangovtr Basın no ILN02256893