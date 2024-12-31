KARADENİZ EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KDZ. EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/179 Esas

04/10/2024 havale tarihli fen bilirkişi raporunun ekli krokisinde Kdz.Ereğli ilçesi Göktepe Mah.tescil harici TH 609, 610,615 harf ve sayılarıyla gösterilen taşınmazlarla ilgili davacı REFİK KARAYİĞİT tarafından davalı MALİYE HAZİNESİ ve KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ'ne tapu iptal tescil davası açıldığı anlaşılmakla; iş bu ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin mahkememize gelerek itirazda bulunmaları veya itiraz davası açmaları gerektiği hususu ilan olunur.

B- DAVA KONUSU ALANIN BELİRLENMESİ

Davacı tarafından kullanımında olduğu iddia edilerek gösterilen alan yanımızda getirdiğimiz ölçü aleti ile ölçülerek kadastro paftasına çakıştırılmış ve Kroki-1’de gösterilmiştir

Kroki-1 (dava konusu edilen alanın kadastro paftası üzerine çakıştırılması)

Kroki-1 de görüldüğü üzere Davacı tarafından kullanımında olduğu iddia edilerek dava konusu ettiği alan kırmızı renk île gösterilmiştir. Dava konusu edilen alan tapuda tescilli 2378 ada 37, 42 ve 45 nolu parsellerin bir kısmı ile tapulama komisyonu kararı ile tescil harici bırakılan TH609- TH 610- TH611- TH615 numaralı taşınmazları kapsamaktadır.

Davanın konusu zilyetliğe dayalı tescil davası olması nedeniyle dava konusu sınır tapuda tescilli ve kesinleşmiş parsel sınırları ve tescil harici kısımlarda kullanım durumu dikkate alınarak oluşturulmuş ve Kroki-2’de gösterilmiştir.

#ilangovtr Basın no ILN02148838