KARADENİZ EREĞLİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KDZ. EREĞLİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.31461887-2025/300-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 30/05/2025 tarih 2025/300 Esas 2025/515 Karar sayılı kararı ile sanık Murat ÖZ hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan açılan kamu davasının ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNE karar verilmiştir. Sanığın bilinen son adresine çıkartılan tebligatın bila ikmal mahkememize iade edilmesi ve sistemde kayıtlı mernis adresinin de bulunmaması nedeni ile Mahkememiz hükmü sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince ilan yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak; Her ne kadar Sanık hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediğinden bahisle5237 sayılı TCK'nun 210 maddesi atfıyla 204/1 maddesi gereğince cezalandırılması için kamu davası açılmışsa da sanığın üzerine atılı suçun ceza üst sınırı nazarında zaman aşımı süresinin 8 yıl olduğu ve çekle ilgili tespit olunan ilk ciro işlem tarihi olan 02/03/2017'ye göre dava zaman aşımı süresinin 07/05/2025 elektronik imza tarihli iddianame tanzimi öncesi dolmuş olduğu anlaşılmakla 5271 Sayılı CMK'nın 223/8 ve 5237 Sayılı TCK'nın 66/1-e ve 67/3 maddeleri gereğince davanın ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNE,

Dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda ilgililerinyokluğunda, 5271 sayılı kanunun 273. maddesi gereğince uyarınca gerekçeli kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 2 (İki) Hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, ceza infaz kurumu veya tutukevinde bulunanlar yönünden ise 5271 sayılı CMK'nın 263 maddesi uyarınca zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçeyi ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla Mahkememize göndermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesince inceleme yapılması amacıyla İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere ve kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ihtar ve tebliğ olunur.

SANIK : MURAT ÖZ

Mehmet ve Duriye oğlu, 01/09/1973 doğ.

SAMSUN, ÇARŞAMBA, Güzpınar mah. nüf. kay.

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