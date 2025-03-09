KARADENİZ EREĞLİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KDZ. EREĞLİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.31461887-2015/622-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 11/12/2024 tarih 2015/622 Esas 2024/580 Karar sayılı kararı ile sanık Hamdi DİLEK ve diğerleri hakkında İştirak Halinde Zincirleme Şekilde Tefecilik Yapma suçundan açılan kamu davasının ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNE karar verilmiş ve verilen hüküm katılan vekili tarafından istinaf edilmiştir. Sanığın adresinin belirsiz olması nedeni ile Mahkememiz hükmü ve katılan vekilinin istinaf dilekçesi tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince ilan yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak;Her ne kadar sanık HAMDİ DİLEK hakkında 5237 Sayılı TCK'nun 37/1 maddesi delaletiyle 241/1, 43/1 maddeleri gereğince İştirak Halinde Zincirleme Şekilde Tefecilik Yapma suçunu işlediğinden bahisle haklarında kamu davası açılmışsa da; atılı suçun işleniş tarihleri nazarında 14/4/2020 tarihli ve 7242 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle yapılan değişiklik öncesi TCK 241 maddesinde belirli ceza üst sınırının 5 yıl hapis cezası olduğu ve TCK'nun 66/1-e bendi gereği dava olağan zaman aşımı süresinin 8 Yıl TCK'nun 67/4 maddesi gereğince de eklemeli zaman aşımı süresinin 12 yıl olduğu, bu kapsamda zincirleme suç hükümleri, suç, iddianame ve zaman aşımını kesen son işlem tarihleri nazarında;

Sanık HAMDİ DİLEK yönünden suç tarihinin Haziran 2011 olduğu, günün belirsiz olması nedeniyle sanık lehine yorumla suçun 01/06/2011 tarihli kabul edilmesi gerektiği, zaman aşımını kesen son işlem olan iddianame tarihinin ise 02/03/2018 tarihli olduğu ve zaman aşımını kesen son işlem tarihinden itibaren 8 yıllık sürenin eklenmesi ile olağan zaman aşımı süresinin 02/03/2026 tarihinde dolacağı, ancak suç tarihi itibariyle eklemeli zaman aşımı süresi olan 12 yılın eklenmesi ile dosyada bu sanık yönünden suçla ilgili eklemeli zaman aşımı süresinin 01/06/2023 tarihinde,

Dolmuş olduğu anlaşılmakla 5271 Sayılı CMK'nın 223/8ve 5237 Sayılı TCK'nın 66/1-e ve 67/4 maddeleri gereğince İştirak Halinde Zincirleme Şekilde Tefecilik Yapma suçu ile ilgili davanın tüm sanıklar yönünden ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNE,

Dair, Cumhuriyet Savcısı huzurunda, ilgilininyokluğunda,5271 sayılı kanunun 273. maddesi gereğince uyarınca gerekçeli kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 2 (İki) Hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, ceza infaz kurumu veya tutukevinde bulunanlar yönünden ise 5271 sayılı CMK'nın 263 maddesi uyarınca zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçeyi ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla Mahkememize göndermek suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince inceleme yapılması amacıyla İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere ve kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği, Ayrıca katılan vekilinin istinaf dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde istinafa cevap dilekçesi sunulabileceği ihtar ve tebliğ olunur.

SANIK : HAMDİ DİLEK

Ali ve Gülsen oğlu, 08/09/1985 ZONGULDAK doğ.

ZONGULDAK, KOZLU, 19 Mayıs mah. nüf. kay.

Adresi belirsizdir.

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