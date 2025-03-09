KARADENİZ EREĞLİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KDZ.EREĞLİ 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.31461887-2015/64-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 13/12/2024 tarih 2015/64 Esas 2024/596 Karar sayılı kararı ile sanık CENGİZ FIRIZGER hakkında Hasret BEKAR'a yönelik Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan açılan kamu davasının ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNE karar verilmiş ve verilen hüküm katılan vekili tarafından istinaf edilmiştir. Sanığın adresinin belirsiz olması nedeni ile Mahkememiz hükmü ve katılan vekilinin istinaf dilekçesi sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince ilan yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde tebliğ olunmuş sayılarak; Her ne kadar sanık hakkında 18/06/2014 tarihli 6545 Sayılı Kanun'un 62 maddesi ile yapılan değişiklik öncesi 5237 Sayılı TCK.nun 142/1-b maddesi gereğince nitelikli hırsızlık suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmışsa da, sanığın üzerine atılı suçun 18/06/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle yapılan değişiklik öncesi ceza üst sınırının 5 yıl hapis cezası olduğu ve zaman aşımı süresinin 8 yıl olduğu, dosya kapsamında zaman aşımını kesen son işlemin 19/01/2015 tarihinde iddianame düzenlenmesi olduğu ve 8 yıllık sürenin eklenmesi ile bu sanık yönünden zaman aşımı süresinin 19/01/2023 tarihinde dava zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşılmakla 5271 Sayılı CMK'nın 223/8, 253/21ve 5237 Sayılı TCK'nın 66/1-e ve 67/3 maddeleri gereğince davanın ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNE,

Dair, Cumhuriyet Savcısı huzurunda, tarafların yokluğunda, 5271 sayılı kanunun 273. maddesi gereğince uyarınca gerekçeli kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 2 (İki) Hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, ceza infaz kurumu veya tutukevinde bulunanlar yönünden ise 5271 sayılı CMK'nın 263 maddesi uyarınca zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçeyi ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla Mahkememize göndermek suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince inceleme yapılması amacıyla İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere ve kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği,

Ayrıca katılan vekilinin istinaf dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde istinafa cevap dilekçesi sunulabileceği ihtar ve tebliğ olunur.

SANIK : CENGİZ FIRIZGER

Mekralı ve Dolat oğlu, 25/091965 doğ.

İRAN-TOYSERKAN doğumlu, Adresi belirsiz.

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