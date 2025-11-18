KARADENİZ EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

KDZ.EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/896 Esas

KARAR NO : 2024/731

Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)'ne karar verilmesi sonunda verilen, 18/04/2024 tarihli, 2021/896 Esas, 2024/731 Karar sayılı kararıyla, davanın kabulü ile, Zonguldak İli Ereğli İlçesi Sarıkokmaz Mah. 309 ada 12 parselde kayıtlı taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından genel arasındaki ve üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte açık artırma yoluyla ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Davalı Recep ve Hava' dan olma 05/02/1974 Kdz Ereğli doğumlu Muhammet Okut'a gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup; İş bu ilanın yayınlanmasını müteakip davalının kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur. 24/09/2025

#ilangovtr Basın no ILN02337395