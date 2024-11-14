KARACASU MALMÜDÜRLÜĞÜ

1) Yukarıdaki tabloda yer alan taşınmaz malın satış ihalesi karşında belirtilen tarih ve saatte, tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Karacasu Milli Emlak Şefliği odasında oluşturulacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Malmüdürlüğümüz Veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş teminat mektubu,

b) İkametgâh Belgesi , TC Kimlik Numarasını içeren nüfus cüzdanı (Fotokopisi) Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir

c) Özel Kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden onaylı vekaletname

d) Tüzel kişilerden vergi kimlik numarasını gösterir belge,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından

veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam

yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi,

İhale komisyonuna vermeleri ve ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3) Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.

4) Çevre Şehircilik Bakanlığı ( Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih ve 1970974 sayılı yazıları ile Hazine Taşınmazlarının satış işleminde satış bedeli üzerinden işlem bedeli 5.000.000 TL’ye kadar %1 (yüzde biri) 5.000.000 TL ‘den 10.000.000 TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde Beş) 10.000.000 TL’yi aşan kısım için %0,25 (on binde yirmi beş) döner sermaye ücreti alınacaktır.

5) Taşınmaz satış ihalesinde alıcılar tarafından ihale bedeli peşin ödeneceği gibi taksitle ödemesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL’sını geçtiği takdirde ihale bedelinin ¼ peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir. Peşin ödemelerde satış bedeline %20 oranında indirim uygulanacaktır.

6) 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) muaftır.

7) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Karacasu Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

8) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla

iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.