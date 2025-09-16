KARACABEY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ

2025/651 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/651 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bursa İli, Karacabey İlçesi, Kıranlar Mahallesinde, 19.403,74 m² büyüklüğünde, Ada burnu mevkiinde 1522 ada, 3 parselde bulunan ve Tarla vasfı ile tapuya kayıtlı olup taşınmazın tamamı... bölgede genellikle Arpa, Buğday ve Yulaf gibi ürünlerin tarımı yapılmaktadır. Taşınmaz sulama imkânı bulunmadığından Taşınmaz Kuru Tarım arazisi olarak değerlendirilecektir...

Kıymeti : 2.716.523,60 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 13:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 13:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 13:43

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Bursa İl, Karacabey İlçe, KIRANLAR Mahalle/Köy, 1530 Ada, 8 Parsel, 21.033,30 m² büyüklüğünde, Mantar tepe mevkiinde ve Tarla vasfı ile tapuya kayıtlı olup taşınmazın tamamı... bölgede genellikle Arpa, Buğday ve Yulaf gibi ürünlerin tarımı yapılmaktadır. Taşınmaz sulama imkânı bulunmadığından Taşınmaz Kuru Tarım arazisi olarak değerlendirilecektir..

Kıymeti : 3.785.994,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 14:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2025 - 14:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2025 - 14:44

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02294827