KARACABEY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

KARACABEY

İCRA DAİRESİ

2025/45 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli Karacabey İlçesi Sırabademler Mahallesi, 255 Ada 49 parsel numarada, 148,90 m² alanlı, Arsa vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın ; 3.Normal Kat ve Çatı Piyesinde bulunan, 18/70 Arsa Paylı, 3 Nolu Dubleks Mesken nitelikli bağımsız bölüm.Bilirkişi tarafından yapılan kıymet takdirinde taşınmaza ilişkin bilgilerin ''...Taşınmaza ulaşım, Karacabey İlçe Tarım Müdürlüğünden güneybatı yönde Ortaokul Caddesi üzerinde yaklaşık 30 m ilerlenerek solda düzgün geometrik yapıdaki 255 Ada, 49nolu parsele düz arazide ulaşılır. Etrafında zemin katları depo ve işyeri olarak kullanılan 3-5 katlı betonarme binalar bulunmaktadır. Değerleme konusu taşınmaz 40.2134,28.3625 coğrafi koordinat sisteminde konumlanmaktadır. Değerleme konusu 255 Ada 49 nolu parsel tapu kütüğünde her ne kadar Arsa olarak işli olsa da mahalinde bir zemin 3 normal kat ve çatı piyesli olarak betonarme tarzda inşaa edilmiş bina bulunmaktadır. Zemin ve asma katta bir adet asma katlı işyeri, normal katlarda birer mesken 3.nomal kat ve çatı piyesinde bir adet dubleks mesken olmak üzere toplamda 4 adet bağımsız bölüm bulunmakta olup etrafında zemin katları depo ve işyeri olan 3-5 katlı betonarme binalar bulunmaktadır. Binada doğalgazlı ısınma sistemi bulunmaktadır. Onaylı mimari projesine göre değerleme konusu taşınmaz; 3..normal kat ve çatı piyesinde konumlanmaktadır. Değerleme konusu taşınmaz alt katta 3 oda, salon, duş banyo ,antre 2 balkondan, üst katta 2 oda ,terastan oluşmaktadır.Oda, salon,zeminleri laminant parke ıslak hacimler seramik döşelidir. Daire giriş kapısı çelik kapı olup iç kapıları zemini seramik döşeli olup pencere doğramaları pvc doğramadan imal edilmiştir. Mal sahibi tarafından dubleks meskenolarak kullanılmakta olup yaklaşık 166,00 m2 alana sahiptir.Ayrıca belediye arşivinde bulunan 2016/92 nolu dosyasında yapılan incelemede; 29.08.2001 tarih 306 nolu yapı ruhsatı almış olduğu tespit edilmiş olup ana taşınmaz yaklaşık 23 yıllıktır.-07.01.2017 tarih ve 137 nolu yapı kullanma izin belgesi almış olduğu bu belgeye göre değerleme konusu taşınmazın 166,00 m2alana sahip olduğu belirtilmiştir.'' şeklinde bildirilmiştir.

İmar Durumu: :Karacabey Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü e-imar sitesinde yapılan incelemedeSırabademlerMahallesi, 255 Ada ,49 parselin, Bitişik Nizam,4 Kat, Konut Alanı yer aldığı bilgisine şifahen ulaşılmıştır

Kıymeti : 3.735.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 11:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 11:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 11:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 11:26

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl Karacabey İlçe Bursa İli Karacabey İlçesi Tavşanlı Mahallesi, 10 Ada ,22 parsel numarada, 711,98 m² alanlı, Arsa vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın ; B Blok, Zemin Katında bulunan, 1920/51840 Arsa Paylı, 10 Nolu ,Depo nitelikli bağımsız bölüm.Bilirkişi tarafından yapılan kıymet takdirinde taşınmaza ilişkin bilgilerin ''...Taşınmaza ulaşım, Karacabey Orman İşletme Şefliği Binası?ndan kuzey bayı yönde yaklaşık 70 m ilerlenerek 95 Nolu Sokakta sağda düzgün olmayan geometrik yapıdaki 10 Ada, 22 nolu parsele düz arazide ulaşılır. Etrafında zemin katları depo ve işyeri olarak kullanılan 3-5 katlı betonarme binalar bulunmaktadır. Değerleme konusu taşınmaz 40.2132,28.3572 coğrafi koordinat sisteminde konumlanmaktadır.Değerleme konusu 10 Ada 22 nolu parsel tapu kütüğünde her ne kadar ?Arsa? olarak işli olsa da mahalinde, A,B ve C Bloklu, B Blokta; bir zemin,4 normal katlı olarak betonarme tarzda inşaa edilmiş bina bulunmaktadır. Zemin katta 2 adet depo, normal katlarda 2 şer mesken olmak üzere Blokta toplamda 10 adet bağımsız bölüm bulunmakta olup etrafında zemin katları depo ve işyeri olan 3-5 katlı betonarme binalar bulunmaktadır. Binada doğalgazlı ısınma sistemi bulunup asansör bulunmamaktadır.Onaylı mimari projesine göre değerleme konusu taşınmaz; Zemin katta ve bina girişine göre sağda konumlanmaktadır. Değerleme konusu taşınmaz zemini seramik döşeli olup giriş pencere doğramaları alüminyum doğramadan imal edilmiştir. Tarımsal faaliyet gösteren işyeri olarak kullanılmakta olup yaklaşık 85,00 m2 alana sahiptir.Ayrıca belediye arşivinde bulunan 2007/50 nolu dosyasında yapılan incelemede; 29.08.2001 tarih 306 nolu yapı ruhsatı almış olduğu tespit edilmiş olup ana taşınmaz yaklaşık 23 yıllıktır.'' şeklinde bildirilmiştir.

İmar Durumu: Karacabey Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü e-imar sitesinde yapılan incelemede ; Tavşanlı Mahallesi, 10 Ada ,22 parselin, Bitişik Nizam,5 Kat, Ticaret+ Konut Alanı yer aldığı bilgisine şifahen ulaşılmıştır

Kıymeti : 1.275.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2025 - 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2025 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2025 - 13:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 13:38

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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